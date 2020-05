Guadalupe e Alajuelense ganham no retorno ao futebol da Costa Rica

San José, 20 mai (Prensa Latina) Depois de vencer por 2-0 o Cartaginés, o time Alajuelense garante hoje o segundo lugar no Torneio Clausura 2020 da primeira divisão, no retorno da Costa Rica ao futebol, suspenso em março passado pela Covid-19.

De portas fechadas, com protocolos rigoroso de saúde e autorização provisória de cinco substituições, mas com a felicidade dos fãs, nesta terça-feira, o campeonato foi retomado com o jogo mencionado e a disputa em que o Guadalupe FC ganhour por 1-0 da Lima FC para ocupar a quarta posição.



Sobre a volta do esporte nacional, o presidente Carlos Alvarado disse que 'somos o primeiro país na América a voltar' e enfatizou que 'isso é o resultado do desempenho do time Costa Rica contra a Covid-19'.

Não obstante, recordou seus compatriotas de que nas últimas duas semanas aumentaram os casos positivos do novo coronavírus SARS-CoV-2, por isso chamou a não baixar a guarda e enfatizou que 'é responsabilidade de todos e todas acatar o protocolo e as regras de ouro'.



Esses eram os dois jogos previstos para a primeira data da jornada 16, pois o campeonato parou depois da data 15, em 15 de março passado, e para hoje, na conclusão desta rodada, se enfrentarão Grécia-Pérez Zeledón, La U-Santos de Guápiles, San Carlos-Jicaral e Saprissa-Herediano.



Dos torneios (Clausura e Abertura) da primeira divisão na Costa Rica, participam 12 times. Na fase regular, cada equipe disputa 22 jogos, isto é, dois contra cada um dos 11 rivais. Os quatro primeiros dessa etapa passam a uma semi-final.



Se em ambas fases ganha o mesmo time, imediatamente é declarado campeão nacional. Caso sejam clubes diferentes, os vencedores da regular e da semi-final definem em dois desafios (ida e volta) qual deles leva a taça para casa.



Desde dia 1, o Ministério de Saúde autorizou o reinício, sob medidas sanitárias rigorosas, do treinamento de jogadores dos times da primeira divisão e, desde dia 16 deste mês, da retomada dos esportes de contato, mas sem espectadores.



Quando as atividads foram paralisadas, o campeonato era liderado por Saprissa, seguido de Alajuelense e Herediano.



Tabela de posições do Torneio Clausura 2020



Posição Equipe Pontos



1 Saprissa 33



2 Alajuelense 29



3 Herediano 26



4 Jicaral 22



5 Cartaginés 22



6 Guadalupe FC 21



7 San Carlos 20



8 Pérez Zeledón 16



9 Grecia 15



10 Limón FC 14



11 Santos de Guápiles 14



12 La U 12



