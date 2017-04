Fundação luís figo e Fundação Dimitar Berbatov juntam estrelas do futebol mundial na Bulgária

Lisboa, 21 de Abril de 2016 - A apresentação oficial do jogo All Stars 2017 foi feita ontem em Sófia, capital da Bulgária, por Luís Figo e Dimitar Berbatov.

O estádio nacional Vasil Levski, em Sófia, irá receber no próximo dia 14 de Junho as equipas da Fundação Luís Figo "All Stars" e Fundação Dimitar Berbatov "United Stars" para mais uma edição de futebol solidário - Por um Amanhã Melhor!

As receitas angariadas com a realização deste jogo serão destinadas ao apoio de diferentes projetos das Fundações das duas estrelas do futebol internacional.

Desde a data da sua criação, em 2003, a Fundação Luís Figo organizou já 11 edições "All Stars", jogos de beneficência que visam angariar fundos para a implementação de projetos de intervenção social a favor de crianças e jovens desfavorecidos em Portugal. Depois de os primeiros jogos terem tido lugar em Portugal, países como a Roménia, a Suíça, Angola, Áustria ou a Venezuela receberam já este evento solidário no qual participaram jogadores de futebol como Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham ou Zlatan Ibrahimovic, a par de outros atletas mundiais e celebridades como Rafael Nadal, Michael Schumacher, Coldplay e muitas outras estrelas que integraram a equipa de Luís Figo.

Desta vez na Bulgária, a equipa liderada por Luís Figo vai contar com a participação de jogadores de renome internacional como Francesco Toldo, Roberto Carlos, Michel Salgado, Deco, Lehmann, Robert Pires, entre outros. A equipa "All Stars" irá defrontar-se com uma outra equipa de estrelas, o "United Stars" de Berbatov, da qual farão parte todos os ex-companheiros do jogador búlgaro, o maior goleador de todos os tempos do seu país, tendo ganho sete vezes o prémio de Futebolista do Ano na Bulgária.

Na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa em Sófia, Luís Figo referiu que "o futebol é um fenómeno mundial que tem um enorme potencial para unir pessoas em torno de causas comuns, e é isso que pretendemos fazer com estes eventos de solidariedade. Contribuir para a realização de projetos que visam melhorar as condições de vida e promoção da integração social das crianças e jovens que mais necessitam".