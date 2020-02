Estrelas do atletismo tomarão a capital da Espanha

Madri, 20 de fevereiro (Prensa Latina) Uma constelação de estrelas será apresentada amanhã sexta-feira aqui na pista do Gallur Sports Center, onde 22 medalhistas do mundo esportivo animarão a disputa atlética em Madri, confirmou hoje o comitê organizador.

Durante a apresentação do evento, o presidente da Federação Espanhola de Atletismo, Raúl Chapado, confirmou a presença de líderes como Yulimar Rojas, da Venezuela, Juan Miguel Echevarría, de Cuba, e Brianna McNeal, dos Estados Unidos.



'Este será o melhor rally de atletismo disputado aqui até agora', disse Chapado em referência ao número total de atletas registrados e que também conquistaram medalhas em torneios ao ar livre e nos Jogos Olímpicos.



Em geral, observou o diretor espanhol, haverá 20 atletas com medalhas conquistadas em líderes ao ar livre e dois na feira sob os cinco anéis olímpicos.



Segundo Plating, isso ocorre porque os atletas estão focados em sua preparação e muitos estão buscando uma posição em suas equipes nacionais para o evento olímpico deste ano no Japão.



A tripla venezuelana Rojas disse que estava concentrada e pronta para procurar um bom resultado.



Rojas, dona da segunda melhor marca da história do salto triplo com 15,41 metros, chega ao evento inspirado em sua melhor elevação interna (15,03), realizada em 2 de fevereiro no encontro esportivo de Metz, na França. .



Para a questão de saber se ele pode quebrar o nível mundial da ucraniana Inessa Kravets de 15,50 metros, Rojas quis dizer que o registro sai sozinho, que ele não pensa nele, mas reiterou que ele tentará dar um bom salto.



Ele também considerou o longo saltador cubano Echevarría, que reconheceu que na última temporada teve muitos problemas com a corrida por impulso, mas trabalhou com seu treinador Daniel Osorio para fazer melhor.



'Estou em perfeitas condições. Os defeitos já foram corrigidos e espero que saia um bom resultado', afirmou o cubano.



O Antilhas chegou a Madri no dia anterior da Alemanha, onde treinou por várias semanas no Stimzpunkt Sports Center, em Stuttgart.



Na capital espanhola Echevarría, manchete mundial em salas cobertas em Birmingham 2018, enfrentará o desafio de rivais como o grego Miltiadis Tentoglou e o chinês Changzhou Huang, outros que chegam com boas marcas pessoais.



Seu compatriota Liadagmis Povea estreou nesta temporada o triplo salto em uma tampa na qual, além de Rojas, Ana Peleteiro, a portuguesa Patricia Mamona, a romena Andrea Panturoiu e Thea Lafond, da Dominica, terão como oponentes.







