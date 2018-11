Jiu-Jitsu: Finais dos Faixas Preta

Com mais de 7000 espectadores presentes e uma atmosfera eletrizante na Arena Carioca. Em uma das principais lutas, Erberth Santos derrotou Fernando Reis na final dos faixas preta adultos 110kg.

AS FINAIS DOS FAIXAS PRETA CONCLUEM O 3º DIA DO ABU DHABI GRAND SLAM® JIU-JITSU WORLD TOUR RIO DE JANEIRO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE ELEITO JAIR BOLSONARO

Erberth Santos ganhou as finais dos faixas preta adulto 110kg numa luta contra Fernando Reis

Rafael Carino derrotou Alexandre Baraúna na luta do Abu Dhabi Legends, defendendo seu título



Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2018: o Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro chega ao fim depois de três dias de muito jiu-jitsu. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou do terceiro e último dia do torneio na Arena Carioca. Ele foi recebido por Ibrahim Al-Alawi, Cônsul Geral dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, por Yousuf Al Batran, membro do Conselho de Administração da UAEJJF, por Tariq Al Bahri, Diretor do Abu Dhabi Grand Slam®, por Walter Matos, Presidente da Brasil Jiu- Jitsu Federation® e pela lenda do Brazilian Jiu-Jitsu, Mario Sperry.



Durante sua visita, o presidente Jair Bolsonaro comentou: "O Brasil tem fortes relações com os Emirados Árabes Unidos e tenho um firme desejo de aprofundar essas relações durante meu mandato, especialmente considerando tudo que temos em comum entre os dois países. Aprecio o que Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Vice-Comandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, fez pelo Jiu-Jitsu no mundo, incluindo a organização do torneio Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro. Parabenizo a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, a comissão organizadora pelo sucesso do torneio e desejo muito progresso pela frente."



O Presidente eleito acrescentou: "Tenho grande respeito pelo povo e pelo governo dos Emirados Árabes Unidos. Eu tenho fortes relações com eles. Já os visitei e estou muito feliz com o desenvolvimento do comércio bilateral entre os dois países. Trabalharemos para fortalecer nossa comunicação conjunta na próxima etapa a fim de proporcionar prosperidade para o nosso povo."



O diretor do Abu Dhabi Grand Slam®, Tareq Al Bahri, disse: "Foi uma honra receber hoje o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa muito ocupada, mas ele mostrou hoje que trabalha para o povo do país, vindo e cumprimentando seus partidários. Ele mostrou grande apoio aos líderes dos Emirados Árabes Unidos, ao povo dos Emirados Árabes Unidos e especialmente ao Jiu-Jitsu e aos para-atletas, conversando com eles."



A luta Legends entre os faixas preta do 5º dan, Rafael Carino e Alexandre Baraúna, foi recebida com uma torcida muito animada. Em uma luta muito tática, Carino venceu por decisão dividida após um empate em 1 a 1 nas vantagens.



Comentando sobre sua vitória, Rafael Carino disse: "Minha experiência ano passado me ensinou humildad. Agradeço à Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos por me convidar novamente. Fico muito feliz de ter vencido o Abu Dhabi Legends mais uma vez e eu gostaria de lutar com Marcio Cruz na próxima luta do Legends."



RESULTADOS DO 3º DIA



Vencedores da categoria faixa preta adulto masculino



56kg: Carlos Alberto Silva venceu Felippe Mummra com um estrangulamento por trás.

62kg: Hiago George derrotou Gabriel Sousa com uma chave de perna.

69kg: Isaque Paiva derrotou Joao Mendes com um armlock no triângulo.

77kg: Hugo Marques derrotou Yan Paiva numa decisão dividida

85kg: Isaque Bahiense derrotou Diego Ramalho por 11-0 nos pontos

94kg: Kaynan Duarte derrotou Helton Silva Jr por 2-0 nos pontos

110kg: Erberth Santos derrotou Fernando Reis



Vencedores da categoria faixa preta adulto feminino



49kg: Mayssa Bastos derrotou Rita Reis com um estrangulamento para ganhar pela terceira vez nessa temporada.

55kg: Talita Alencar derrotou Amanda Nogueira numa decisão dividida.

62kg: Bianca Basilio derrotou Michele Oliveira numa decisão unânime.

70kg: Thamara Silva derrotou Julia Boscher com um armlock

90kg: Gabrieli Pessanha derrotou Francisca Floras



Vencedores da categoria faixa preta master 1



56kg: Juan Lopes

62kg: Gabriel Moraes

69kg: Denilson Pimenta

77kg: Sandro Vieira

85kg: Marcis Tinoco

94kg: Vinicius Marinho

110kg: Igor Silva



Para ver os resultados completos do terceiro dia, acesse - https://events.uaejjf.org/en/event/113/results



