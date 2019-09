Botswana e Cuba examinam possíveis esferas de cooperação em esportes

Gaborone, 19 set (Prensa Latina) Possíveis áreas de cooperação entre Botswana e Cuba na esfera esportiva foram analisadas entre Tsekedi Khama, ministro do Empoderamento da Juventude, Esportes e Desenvolvimento da Cultura, e a embaixadora Patricia Pego, informaram hoje fontes oficiais.

De acordo com uma nota oficial divulgada em Gaborone, a diplomata cubana esteve presente em uma reunião com Khama e sua equipe de trabalho, onde recordou a colaboração de especialistas em matéria de medicina do esporte, fisioterapeutas e treinadores enviados pela Ilha a este país da África Austral.



Esses treinadores prestaram seus conhecimentos em modalidades como boxe, atletismo, vôlei e basquete em várias localidades de Botswana e ainda são recordados com carinho pelos resultados que esses atletas atingiram.



A cooperação cubana em esportes, em Botswana, também favoreceu um grupo de jovens botswaneses, que se beneficiaram do programa de bolsas em Educação Física e Esportes em Cuba, e que atualmente contribuem para o desenvolvimento dessas modalidades em seu país.



O ministro Khama e a embaixadora Pego concordaram que os dois países têm a vontade de avançar na execução dessa cooperação vinculada ao desenvolvimento do esporte, acrescentaram as fontes.



