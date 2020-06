Brasil: Flamengo x Bangu marca volta do campeonato carioca de futebol

Brasília, 18 Jun (Prensa Latina) A partida entre os clubes Flamengo e Bangu marcará hoje o retorno, sob rigorosas medidas sanitárias, do campeonato de futebol do estado brasileiro do Rio de Janeiro, após um período de isolamento social pelo Covid-19.

Esta decisão foi apoiada pela maioria dos clubes da federação da disciplina no Rio (FERJ) e pelo endosso do prefeito Marcelo Crivella, que esclareceu que 'as seis fases indicativas de retorno às atividades, estipuladas pelo conselho, não são obrigatórias'.



Fluminense e Botafogo discordam dessa determinação, considerando que as condições ainda não são saudáveis o suficiente para iniciar o futebol, e prometeram apelar se os jogos marcados para segunda-feira forem mantidos.



Durante a reunião na prefeitura, Crivella pediu à FERJ que não punisse os clubes e que aceitasse a posição de cada um deles.



'A reunião foi democrática e amigável... Quem não quiser continuar e achar melhor esperar um pouco mais, pode fazê-lo. E isso vale para o futebol. Os jogos são permitidos, e tenho certeza de que o povo do Rio de Janeiro está esperando seus times voltarem para o campo.



Ele repetiu que 'há alguns clubes que acham que não devem voltar em junho, apenas em julho'. E como prefeito da cidade, eu fiz esse pedido ao presidente da federação. Portanto, eles não sofrerão nenhum tipo de punição. Temos que entender que todos reagem de maneira diferente', disse ele. A FERJ anunciou o chamado protocolo Safe Game Two, que estabelece medidas de precaução contra a contaminação dos atletas e daqueles que trabalham nos estádios no retorno do campeonato carioca.



O primeiro jogo entre Flamengo e Bangu será disputado nesta quinta-feira às 21h, horário local, no lendário estádio do Maracanã, à porta fechada.



Com 25 páginas e 16 artigos, o documento da federação aborda o comportamento dos jogadores, da comissão técnica e do pessoal do clube envolvido nos jogos.



jcm/ocs/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=31914&SEO=brasil-flamengo-x-bangu-marca-volta-do-campeonato-carioca-de-futebol

Foto: Por Humates1996 - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90393727