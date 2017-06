Pelé prestigia a abertura da Copa das Confederações ao lado de Putin

O maior atleta do século XX assistiu à partida de abertura da Copa das Confederações junto com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo

Eduardo Vasco, Pravda.ru

Pelé esteve nas tribunas da Arena Zenit, ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para prestigiar o jogo de abertura da Copa das Confederações, entre a seleção anfitriã e a Nova Zelândia, neste sábado (17).

Quando chegou aos assentos, Putin cumprimentou longamente o ex-futebolista e após o primeiro gol da Rússia, aos 31 minutos do primeiro tempo, os dois voltaram a se cumprimentar, separados por Infantino.

Depois da partida, vencida pela Rússia por 2 a 0, Pelé afirmou ao canal Sportv que, ao se cumprimentarem, Putin disse que quando era criança admirava o "Rei do futebol". "Aí eu falei: bom, não era tão criança assim porque você não é muito mais novo que eu", contou o ex-craque brasileiro, aos risos.

Pelé, tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970), estreou em Copas do Mundo contra a antiga União Soviética, da qual a Rússia é a herdeira oficial, em jogo vencido pelo Brasil por 2 a 0. Esse fato originou a amizade que Pelé tem com a Rússia, segundo suas próprias palavras.

"Desde a Copa do Mundo de 1958 os russos me tratam como se fosse um irmão", disse. "É uma alegria estar aqui representando o Brasil, porque se (os russos) estão me tratando dessa maneira, é porque eu estou representando o Brasil e isso é muito bom para o nosso país", completou.

Pelé chegou sexta-feira à Rússia, quando participou da cerimônia que iniciou a contagem regressiva para o Mundial, que será disputado entre 14 de junho e 15 de julho do ano que vem.

Na ocasião, ele falou que vai torcer para Brasil e Rússia disputarem o título da Copa do Mundo. "Eu quero vir aqui e ver Brasil e Rússia na final", disse o Rei.