Sierra cubana entrou em 15º lugar na terceira etapa do Down Under

Sierra cubana entrou em 15ú lugar na terceira etapa do Down Under

Foto: Aitana Women Stirling Austrália 18 de janeiro (Prensa Latina) O ciclista cubano Arlenis Sierra, membro do clube Astana Women's Team, concluiu hoje o décimo quinto na terceira etapa do Santos Tour Down Under para subir cinco posições na classificação geral individual.

Sierra foi a melhor localizada na América Latina e no Caribe em uma corrida que dominou a americana Ruth Winder do clube local Trek Segafredo, quando resta apenas um dia de competição.







Em um trecho de 109,1 quilômetros de Nairne a Stirling, o Antilhas cruzou a linha de chegada no elenco principal de 24 corredores, todos com o mesmo tempo que o vencedor de 2 horas 51 minutos e 16 segundos e se estabeleceu no 13ú lugar geral Seu companheiro de equipe italiano Katia Ragusa está agora no décimo sétimo.







Enquanto isso, o mexicano Andrea Ramírez e Marcela Prieto foram os outros mais proeminentes na área depois de terminar nas posições 20 e 23, respectivamente, a quase 12 segundos do vencedor.







Winder pegou a camisa do líder da australiana Amanda Spratt (Mitchelton Scott), detentora das últimas três edições que lutaram para não perdê-la, mas cruzou a décima linha de sentença e o norte descontou os quatro segundos que o separavam do medalhista mundial rota graças aos 13 que mereciam bônus no dia.







A quarta e última etapa da corrida será de 42,5 km pelas ruas e avenidas da cidade de Adelaide.







jcm / kia

