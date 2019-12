Mulheres futebolistas abrirão percorrido de tocha da Tokio-2020

Tóquio, 17 dez (Prensa Latina) Membros da equipe feminina de futebol de Japão que venceu a Copa Mundial de 2011 darão início ao percurso da tocha das Olimpíadas e Paralimpíadas Tokio-2020, anunciou hoje o comitê organizador.

Essa entidade pediu a 21 jogadoras do conjunto Nadeshiko Japan e a seu ex-treinador Norio Sasaki a portar o fogo quando em 26 de março próximo empreenda uma viagem de 141 dias pelas 47 prefeituras do arquipélago japonesa.



A chama sairá do estádio de futebol J-Village, localizado em Fukushima e desde onde se realizaram os trabalhos de desmantelamento do reator nuclear que explodiu em dita demarcação em 2011.



O site voltou a sua função original em julho passado e atualmente é a sede de treinamento da equipe nacional feminino do futebol.



Segundo os planos previstos, no próximo dia 25 o comitê organizador anunciará a outras personalidades incluídas na travessia da tocha.



Tóquio está imerso em um amplo processo de renovação urbanística face aos Jogos de 2020, programados entre 24 de julho a 9 de agosto desse ano com uma participação estimada de 12 mil atletas de todos os continentes.



Se vaticina um singular deslocamento de tecnologia que incluirá robôs humanoides para oferecer informação de todo tipo a turistas e delegações, hologramas transmitindo ao vivo a cada concorrência e chaves magnéticas multipropósito, ou seja, úteis à hora de entrar à habitação do hotel, tomar um trem e até um táxi sem motorista.



Um momento espetacular será a gala inaugural, pois segundo os planos um pequeno satélite alumiará a noite quando lance 'uma estrela' ao céu e crê uma chuva de meteoros, o qual deixará atrás os tradicionais fogos artificiais.



O país nipônico conseguiu sua meta de armazenar 78.985 toneladas de metal reciclado de telefones móveis obsoletos e pequenas peças de eletrônicos, para fabricar quase cinco mil medalhas do evento esportivo.



Com essa iniciativa recolheu 32 quilogramas de ouro, 3.500 de prata e 2.200 de bronze.



tgj/ymr/bj

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=27910&SEO=mulheres-futebolistas-abrirao-percorrido-de-tocha-da-tokio-2020