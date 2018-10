Jiu-Jitsu: Abu Dhabi Grand Slam

A terceira etapa do Abu Dhabi Grand Slam® jiu-jitsu world tour no Rio de Janeiro será realizada em 16, 17 e 18 de novembro

Com um prêmio em dinheiro de US$ 120.000, o Abu Dhabi Grand Slam® Rio de Janeiro será realizado na Arena Carioca nos dias 16, 17 e 18 de Novembro.

A inscrição termina em 9 de Novembro, visite https://events.uaejjf.org/en/event/113 para se inscrever antes do final do prazo

Rio de Janeiro, Brasil, 18 de Outubro de 2018: A Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos® (UAEJJF), autoridade oficial para o jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos, anuncia a terceira etapa do mais prestigiado campeonato mundial de jiu-jitsu que será realizada no Rio de Janeiro nos dias 16, 17 e 18 de Novembro na Arena Carioca.

A etapa do Rio de Janeiro no Abu Dhabi Grand Slam® teve a presença de mais de 16.000 espectadores ao longo de mais de três dias com a participação de mais de 3.000 atletas. Devido à demanda muito alta por parte dos atletas, fãs e mídia, o evento será realizado novamente ao longo de três dias.

Comentando sobre o evento, Diretor do Abu Dhabi Grand Slam®, Tareq Al Bahri, disse: "O Brasil é onde todos os atletas querem testar suas habilidades e melhorar sua experiência, já que os atletas daqui são alguns dos melhores do mundo. Então é realmente empolgante, não só para nós, mas para os atletas, o que é o mais importante. O Brasil é o maior mercado do mundo para o jiu-jitsu e ficamos muito satisfeitos por voltar. Agradecemos à cidade do Rio e à Federação Brasileira de Jiu-Jitsu pelo apoio".

O Abu Dhabi Grand Slam® está aberta a todas as nacionalidades e os medalhistas serão listados no ranking mundial de jiu-jitsu e serão concedidos prêmios em dinheiro de mais de US$ 120.000 aos melhores atletas de cada divisão. As três melhores academias também receberão prêmios em dinheiro e os principais competidores receberão prêmios no final da temporada de acordo com o Ranking Mundial da UAEJJF.

As medalhas serão entregues para o 1º, 2º e 3º lugar em cada divisão. O prêmio em dinheiro concedido será de US$ 500 a US$ 2.500 em várias categorias, incluindo juvenil, adulto e máster, das faixas azul, roxa, marrom e preta para homens e mulheres.

Vindo direto de duas medalhas de ouro no Abu Dhabi Grand Slam® e Abu Dhabi King of Mats® em Los Angeles no mês passado, Erberth Santos, como sempre, pretende reinar de novo no Rio de Janeiro. "Estou em boa forma nesta temporada, sem lesões durante o treinamento, então é como sempre digo: estou em busca é do ouro. Minhas atuações foram marcantes em Los Angeles. Meu treinador e meus parceiros de treino trabalharam bem duro comigo e nós, como equipe, estamos confiantes de que vamos conseguir o ouro no Rio, especialmente com a motivação é alta, já que estamos lutando em casa, na frente da nossa torcida."

Abu Dhabi Grand Slam®Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro

Data: 16, 17 e 18 de novembro

Local: Arena Carioca

Registro: https://events.uaejjf.org/en/event/113

Prazo de inscrição: 9 de novembro

Trailer do evento: https://jumpshare.com/v/xRyWe9tAC6mdp79puQON

Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=371770