Vuelta a Colombia 2020 é definida em uma passagem de montanha

Bogotá, 16 de fevereiro (Prensa Latina) A Vuelta a Colombia 2020 é definida hoje no topo de El Verjón, um desfiladeiro de segunda classe a três mil e 290 metros acima do nível do mar, localizado nos arredores desta capital.

Na sexta e última etapa do evento, os corredores percorrerão os 182,6 quilômetros que separam a cidade de Zipaquirá e o topo de El Verjón.



O ciclista de café Juan Sebastián Molano acrescentou sua terceira vitória nesta edição do Tour no dia anterior à conquista da penúltima etapa do evento.



Com um tempo de quatro horas e seis minutos, Molano impôs seus compatriotas Álvaro Hodeg e Jonathan Restrepo em um ataque cardíaco.



'Alvarito é muito forte, saiu muito duro, mas tenho pernas muito boas e estou aproveitando as oportunidades que a equipe me oferece', disse o vencedor à imprensa.



Os ciclistas percorreram o dia 180,5 quilômetros entre as cidades de Paipa e Zipaquirá.







A rota possui três portos de montanha, um da terceira categoria e dois da quarta, localizados nos dois primeiros terços da rota.







Mais de 155 atletas de 27 equipes disputam o título do Tour of Colombia 2020.







A seguir, os resultados da quinta etapa:







1.- Juan Sebastián Molano (Emirados Árabes Unidos)







2.- Álvaro Hodeg (Deceunick-Quick Step)







3.- Jhonatan Restrepo (Androni)







4.- Travis McCabe (Nação UE-Israel)







5.- Colin Joyce (ciclismo de rali na UE)







-Classificação geral:







1.- Sergio Higuita (Educação Primária) 11h25: 47







2.- Daniel Martínez (Educação Primeiro)







3.- Jonathan Caicedo (ECU-Educação Primeiro)







4.- Egan Bernal (Ineos)







5.- Richard Carapaz (ECU-Ineos)







