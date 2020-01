Empate continua na final do Mundial Feminino de Xadrez

Vladivostok, Rússia, 16 de janeiro (Latin Press) A chinesa Ju Wenjun e a russa Aleksandra Goryachkina entraram hoje no sétimo jogo da final do Campeonato Mundial de Xadrez Feminino e o duelo pelo título continua empatado.

Ju, 28 anos e defensora do título, dividiu o ponto com peças brancas em 67 movimentos de uma abertura de Ruy López, variante de Berlim.



O placar da partida, disputada em 12 desafios, permanece equilibrada, agora em 3,5 pontos. O primeiro que obtiver 6,5 vencerá e, se o empate persistir no final dos 12 jogos, um desempate será disputado em 24 de janeiro.



A segunda parte do duelo começou nesta quinta-feira nesta cidade, depois que os seis primeiros compromissos foram feitos na cidade chinesa de Xangai, cidade natal do proprietário.



A partida oferece meio milhão de euros em prêmios e é disputada pela primeira vez com um formato semelhante à Copa do Mundo masculina.



