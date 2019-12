Qualificam na França de catástrofe grave lesão de Memphis Depay

Paris, 16 dez (Prensa Latina) O diretor esportivo do clube francês Olympique de Lyon, Juninho, qualificou hoje de catástrofe a lesão sofrida pelo atacante holandês Memphis Depay, que o afastará durante meses dos campos.

Para o ex-jogador brasileiro, trata-se da pior notícia e de um fato muito triste o ocorrido ao jogador, que ontem sofreu a ruptura de ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo, quando Les Gones enfrentavam no Parc Olympique Lyonnais ao Rennes, em uma partida do dia 18 do campeonato francês.



A lesão de Depay é devastadora para o Lyon, que marcha mau localizado no torneio local, mas espera nesta segunda-feira os resultados do sorteio das oitavas de final da Liga de Campeões, fase à que acessou graças a seu desempenho.



Também a recuperada seleção do Holanda olha com preocupação o sucedido, porque põe em perigo a participação de uma de suas peças essenciais na Eurocopa 2020, prevista de 12 de junho a 12 de julho.



Depay acumulava 14 gols com o Lyon na atual temporada, novena liga 1 e cinco na de Campeões.





Em sua conta no Twitter, o clube francês lamentou a lesão do atacante de 25 anos e a do extremo de 21 anos Jeff Reine-Adélaide, também lastimado em um joelho no jogo de ontem contra o Rennes.







