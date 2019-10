Russo Nagornyy obtém terceiro ouro no Mundial de ginástica artística

Stuttgart, Alemanha, (Prensa Latina) O russo Nikita Nagornyy proclamou-se hoje campeão na modalidade de salto do Mundial de ginástica artística nesta cidade germana, e conquistou assim sua terceira medalha de ouro no torneio.

Nagornyy, de 22 anos, impôs-se com registro de 14.966 pontos, à frente de seu compatriota Artur Dalaloyan (14.933), prata, e do ucraniano Igor Radivilov (14.749), bronze.



Assim, o ginasta russo somou a medalha do salto às conquistadas anteriormente no concurso individual e na disputa por equipes.



