Fundação Luís Figo contribui para a reflorestação do Pinhal de Leiria

Campanha para a reflorestação do pinhal de leiria

Lisboa, 14 de Março de 2018 - Luís Figo e a sua Fundação estiveram esta manhã com dezenas de crianças do Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente numa ação de sensibilização para a reflorestação do Pinhal de Leiria.

As crianças, acompanhadas por Luís Figo, juntaram-se no salão dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria para assistirem às explicações dadas pelo ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas) que os ajudaria a plantar as 1.000 árvores apadrinhadas pela Fundação, em associação com a iniciativa da Quercus, "Uma Árvore pela Floresta".

Estas árvores irão ocupar uma área equivalente a um campo de futebol, e contribuirão para ajudar na reflorestação das zonas ardidas na sequência dos trágicos incêndios do ano passado.

Devido ao mau tempo que assolou a região da Mata Nacional nesta manhã, e apesar da grande vontade e entusiasmo quer de Luís Figo, quer das crianças que a ele se juntaram, não foi possível realizar a referida plantação.

No entanto, cerca de 100 jovens do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, de Espinho, estiveram da parte da tarde a acompanhar a Quercus, concretizando a plantação dos pinheiros bravos oferecidos pela Fundação Luís Figo.

A Quercus pretende apoiar a criação de bosques autóctones, que oferecem uma maior resistência à propagação dos incêndios e são melhores para amenizar o clima, promover a biodiversidade, proteger a nossa paisagem, a água e os solos.

Para Luís Figo "É nosso dever, enquanto cidadãos, fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar na recuperação dos incêndios do ano passado. Se com isso conseguirmos ainda sensibilizar as crianças e mostrar-lhe que são capazes de fazer a diferença, todos ficamos a ganhar."

Com esta iniciativa, a Fundação Luís Figo pretende ajudar na recuperação do Pinhal de Leiria, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios, e mostrar às crianças a importância que os espaços verdes e o ordenamento da floresta têm na sociedade.

Para mais Informações:

Cidot Estúdio de Comunicação - 21 390 21 49 / 50

Marta Mimoso - m.mimoso@cidot.estudiodecomunicacao.pt

Luís Neves - l.neves@cidot.estudiodecomunicacao.pt

A apresentação oficial do jogo Allstars 2017, foi feita hoje, em Sófia, capital da Bulgária.

No próximo dia 14 de Junho, o estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, vai receber as equipas da Fundação Luís Figo "AllStars" e Fundação Dimitar Berbatov "UnitedStars" para mais uma edição de futebol solidário - Por um amanhã Melhor!

Estes Jogos de beneficência, visam angariar fundos para a implementação de projetos de intervenção social a favor de crianças e jovens desfavorecidas em Portugal, pela Fundação Luís Figo e na Bulgária, pela Fundação Dimitar Berbatov.

A equipa liderada por Luís Figo, vai contar com a participação de jogadores de renome internacional, tais como, Toldo, Roberto Carlos, Michel Salgado, Deco, Lehman, Robert Pires entre outros.

Luís Figo referiu hoje na conferência de imprensa que: "O futebol é um fenómeno mundial que tem um enorme potencial para unir pessoas em torno de causas comuns, é isso que pretendemos fazer com estes eventos de solidariedade.

Contribuir para a realização de projetos que visam melhorar as condições de vida e promoção da integração social das crianças e jovens que mais necessitam".

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, entidade sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.

http://www.fundacaoluisfigo.pt

Sobre a Quercus:

A Quercus é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA) portuguesa fundada a 31 de outubro de 1985.

É uma associação independente, apartidária, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e constituída por cidadãos que se juntaram em torno do mesmo interesse pela Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e na Defesa do Ambiente em geral, numa perspectiva de desenvolvimento sustentado.

Ao longo dos anos, a Quercus tem vindo a ocupar na sociedade portuguesa um lugar simultaneamente irreverente e construtivo na defesa das múltiplas causas da natureza e do ambiente. O seu âmbito de ação abrange hoje diversas áreas temáticas da atualidade ambiental, onde se incluem, além da conservação da natureza e da biodiversidade, a energia, a água, os resíduos, as alterações climáticas, as florestas, o consumo sustentável, a responsabilidade ambiental, entre outras.

http://www.quercus.pt