Futebol Boliviano Paralizado pela Guerra Civil

Edu Montesanti

O Torneio de Fechamento (Torneo Clausura) do futebol boliviano segue paralizado, devido a guerra civil que afeta o pais sul-americano - guerra interna que os perpetradores deste caos, as classes dominantes locais, evitam ao maximo denominar, para quem foi nada mais que uma luta popular com "final feliz", ainda bem distante de encontrar um fim.

A Federacao Boliviana de Futebol (FBF), alegando "comocao civil", paralizou as atividades esportivas a fim de "preservar os clubes" participantes. Na realidade, antes das eleicoes presidenciais de 20 de outubro, os jogos da vigesima rodada do Campeonato Boliviano (de um total de 26) estavam cancelados, a principio justamente pelo sufragio eleitoral em si, nada mais que isso.

Ainda nao ha data prevista para que os representantes da FBF e dos 14 clubes nacionais se reunam, a fim de definir uma saida a grave crise boliviana, que afeta o futebol e todas as atividades da sociedade enquanto a grande midia local tenta vender ares de paz e da mais absoluta normalidade.

Nos arredores da cidade de Santa Cruz de la Sierra, em Cochabamba, Potosi, La Paz e regioes de Beni ao norte do pais andino, a situacao segue alarmante com centenas de feridos e mortes. A renuncia de Evo Morales apenas agravou, ainda mais, o problema que passa pelo odio etnico na Bolivia.

No ultimo dia 13, o presidente da FBF, César Salinas, e o diretor ececutivo, Freddy Téllez, disseram que devido ao conflito politico e social que se agravam, nao ha data para a reuniao.

Lidera o Clausura boliviano o Willstermann, da cidade de Cochabamba com 36 pontos ganhos, seguido do Bolivar de La Paz com 33 pontos. Ainda com alguma chance de conquistar o titulo do que equivale ao segundo turno do futebol boliviano, esta o Strongest tambem de La Paz, com 29 pontos e, respirando com a ajuda de aparelhos, aparecem em quarto lugar o San Jose e o Nacional, ambos de Potosi, com 27 pontos (aquele leva vantagem sobre este, pelo numero de vitorias).

Por Fonte, Conteúdo restrito, https://pt.wikipedia.org/w/index.php?curid=5351922