Solidariedade e visitas memoráveis marcam a Expedição turística Raid Cacimbo



Caravana Raid Cacimbo Cuca 2019 está de volta a Luanda com missão cumprida depois de ter percorrido mais de 4.000 km, em 15 dias de expedição, explorando o Leste do país.

A expedição turística que teve o principal patrocínio da CUCA, partiu de Luanda no dia 21 de Julho para a comuna do Cazombo, na província do Moxico, destino que até então ainda não havia sido explorado pelos aventureiros que têm percorrido as 18 províncias do País em 23 anos de estradas e picadas.

O Roteiro em direcção ao Leste de Angola foi preenchido com passagens por pontos turísticos icónicos do país como Pungo Andongo, Quedas de Kalandula, Quedas de Cassengo e o majestoso rio Zambeze.

Entre as actividades que complementaram o programa, a caravana visitou a barragem de Laúca em Malange, mina de Catoca na Lunda Sul, e realizou uma acção social para doação de material escolar na comuna do Cazombo. Estas actividades foram apoiadas pela FIDELIDADE SEGUROS, que além de proporcionar momentos de segurança à caravana nas visitas técnicas, também estendeu a mão ao futuro das crianças naquela região do Moxico.

De volta a Luanda, os "Cacimbados" prometem continuar a elevar a bandeira do turismo por Angola e passar a cultura as demais gerações, para que esta actividade que proporciona inúmeras oportunidades de intercâmbio cultural e conhecimento das riquezas e belezas do país seja hábito entre os angolanos.

Sobre o Raid Cacimbo

O Raid Cacimbo nasceu em 1996, quando, por altura das comemorações das festas de Nossa Senhora do Monte na Huíla, um grupo de aficionados do TT resolveu fazer-se à estrada para marcar presença nas festividades. Desde então, anualmente durante o cacimbo, o grupo passou a aliar o prazer da condução à aventura, ao campismo e ao turismo ecológico. Com o propósito de "fazer turismo, fazendo conhecer e crescer Angola". Desde 1996 ocupa lugar de destaque no calendário de eventos nacionais e em 2016 passou a ser uma organização exclusiva do Social Team Angola.

Sobre o Social Team Angola

Fundado em 2012, o SOCIAL TEAM é um grupo multidisciplinar focado na competição e desenvolvimento de actividades de lazer, desporto e turismo. Com uma forte componente organizativa, todos os eventos têm como

base a responsabilidade social e o envolvimento da comunidade. Ligado ao desporto em geral, com o desenvolvimento de modalidades e atletas onde destaca as participações no desporto motorizado, Rali, Surf, Wakeboard e Skate, sempre com os valores de responsabilidade social, preservação do meio ambiente e espírito de equipa.

Sobre a Cuca

A Marca Cuca pertence ao Grupo Castel Angola, que tem fábricas em Luanda, Benguela, Huambo, e Cabinda, bem como várias representações e centros de negócios por todo o País empregando directamente mais de 5.000 pessoas e outros milhares indirectos através da comercialização da sua vasta gama de produtos por todo o País.

Luanda, 14 de Agosto de 2019