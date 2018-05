Brasil vai perder a Copa do Mundo, diz astrólogo do prefeito ACM Neto

Quando da sua consulta ao astrólogo que o fez desistir de concorrer à eleição (lembrando que o prefeito ACM Neto já procurou desmentir o assunto dizendo que depois que optou por não sair candidato a governador - embora não acredite em astrologia - entrou num inferno astral, e que está esperando o zodíaco se aprumar e o sol se alinhar com júpiter e a vinda do segundo sol) o prefeito ouviu coisas bem mais desagradáveis que a notícia de que perderia o pleito porque a situação ia ficar preta, que os ventos não estavam favoráveis, que havia uma confluência de astros altamente negativa e que os ruídos vindos das galáxias e captados pela Enterprise lá onde ninguém jamais esteve mostrava que era melhor se picar, sair de fininho, sair à francesa, escafeder-se, dar um zignal e dizer fui!

Jolivaldo Freitas

O prefeito garante que não esteve em nenhum momento com o astrólogo, mas está preocupado com Tite, nosso treinador da Seleção Brasileira, que acaba de divulgar a escalação com os selecionados. Segundo fontes ouvidas por esta coluna lá no prédio da Polícia Federal em Curitiba - a mesma que revelou a rotina de mais de um mês da prisão do ex-presidente Lula à revista Veja -, Neto estaria preocupado com o Brasil por ter estado lá na tenda do astrólogo. A fonte garante que houve o seguinte diálogo entre ACM Neto e o quiromante:

- Prefeito, acredito que não será de bom tom o senhor sair candidato a governador, pois a correria está grande.

- Astrônomo, isso já sei, não me interessa, são águas passadas.

- Primeiro, prefeito, não é astrônomo é astrólogo e segundo o senhor veio aqui saber da sua vida e não a dos outros.

- Tá certo professor, mas vamos ao que interessa que esta consulta está caríssima e tenho de aproveitar tudo, se possível tirar até a pressão e auscultar o peito e os pulmões.

- O que o senhor quer saber, prefeito?

- Quero saber se Tite vai escalar mesmo uma boa seleção e se vamos ganhar

- Prefeito, vejo aqui no mapa astral que o Tite vai escalar uma seleção com a maior parte de jogadores que atuam no exterior.

- Mas, como, se temos tanta gente boa jogando por aqui, como Diego do Flamengo. Tem até uns caros bons no Bahia e no Vitória.

- Calma prefeito, o senhor não está mais em campanha; não precisa fazer média com nossos peladeiros.

- Tá bom, tá certo! Mas, veja aí no seu mapa se pelo menos o Brasil vai ganhar na Rússia.

- Prefeito, só se for ganhar o que a marioska ganhou no mato. Vai é receber um putin lascando.

- Como, se Tite está compondo uma seleção com pessoas que jogam lá foram e sabem o que fazer contra os adversários?

- Prefeito, a ideia do Tite é justamente essa. Coloca jogadores que conhecem os adversários porque jogam juntos, já se enfrentaram nos brasileirões de lá, nas taças e nas ligas.

- Então?

- Prefeito, o que o senhor não está vendo é que assim como eles manjam dos adversários, também estão manjados. Qualquer técnico sabe para onde Neymar vai cortar e chutar. Que é cai,cai. Sabe que o Felipe Coutinho só tem um pé. Que Gabriel de Jesus corre para um lado só e é também cai,cai. Que nossos zagueiros só viram o corpo para um lado. Vai ser uma mamata para os outros técnicos.

- Sim, caro astrônomo, não tem solução?

- Astrólogo! Astrólogo! Tem não. E se prepare para levarmos uns quatro gols da Alemanha e uns quatro da Argentina.

- Besteira! Não acredito mesmo em astrologia.

- Tá bom, mas é melhor não sair candidato a governador e nem gastar dinheiro comprando TV 4K para ver a copa. Depois diga que eu não disse.

- Digo. Quando começa mesmo a novela Segundo Sol. Tô louco pra ver. Meu signo é de Libra, minha cor é o amarelo, mas sou sincero. Signo que adora uma novela. Mas não acredito em astrologia.

Jolivaldo.freitas@yahoo.com.br