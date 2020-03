Eurocopa cada vez mais ameaçado pelo Covid-19

Roma, 15 de março (Prensa Latina) A Copa das Nações Européia de Futebol está cada vez mais ameaçada pelo novo coronavírus Covid-19 e pelo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, previu hoje um possível adiamento do torneio.

Em declarações ao jornal italiano Corriere dello Sport, o diretor ressaltou que não vê alternativas viáveis ??para a comemoração na época do concurso, inicialmente concebido de 12 de junho a 12 de julho em vários países do chamado velho continente.







A evolução da epidemia mostra um caminho claro. Devemos privilegiar a saúde e depois agir com bom senso. E o senso comum diz que defender um evento europeu único, marcado para junho (o Campeonato Europeu), seria um erro estratégico, enfatizou.







O executivo-chefe da FIGC explicou que 'não há alternativas, dizem as projeções sobre o desenvolvimento do vírus'.







A celebração em época do Euro 2020 conspiraria, em princípio, contra o fim das ligas domésticas (atualmente paralisadas pelo novo coronavírus), analisou.







Segundo vários especialistas do setor financeiro, o cancelamento definitivo da liga italiana de futebol causaria perdas de mais de um bilhão de euros, devido ao dinheiro perdido em bilheterias, direitos de televisão e patrocinadores.







Isso aconteceria - em maior ou menor grau - no resto das ligas da Europa, indicar os especialistas, para que a celebração da Eurocopa nos prazos programados pareça uma quimera agora.







