Nadadora chinesa ganha título em águas abertas do Mundial de Gwangju

Gwangju, Coreia do Sul, 14 jul (Prensa Latina) A nadadora chinesa Xin Xin ganhou hoje o título da prova de águas abertas a 10 quilômetros do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos Gwangju 2019.

Xin conquistou a sexta medalha de ouro para seu país no torneio com tempo de 1:54.47.2 horas, a frente da estadunidense Haley Anderson, medalhista de prata (1:54.48.1) e da italiana Rachele Bruni, bronze (1:54:49.9).



Pela América Latina, a brasileira Ana Marcela Cunha finalizou na quinta posição com o tempo de 1:54.50.50 horas.



No nado sincronizado, as russas Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina conquistaram o ouro do dueto técnico com 95.9010 pontos.



As chinesas Huang Xuechen e Sun Wenyan conseguiram o vice-campeonato com 94.0072 pontos, e as ucranianas Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk, a terceira posição (92.5847).



A dupla mexicana Nuria Diosdado e Joana Jiménez acabou na posição 11 com 84,9938 pontos.



Classificação final de águas abertas 10 quilômetros:



1-Xin Xin (CHN) 1:54.47.20 horas.



2-Haley Anderson (EUA) 1:54.48.10.



3-Rachelle Bruni (ITA) 1:54.49.90. 4-Lara Grangeon (FRA) 1:54.50.00.



5-Ana Marcela Cunha (BRA) 1:54.50.50.



6-Ashley Twichell (EUA) 1:54.50.50.



7-Kareena Lee (AUS) 1:54.50.50.



8-Finnia Wunram (ALE) 1:54.50.70.



9-Leonie Beck (ALE) 1:54.51.00.



10-Sharon vão Rouwendaal (HOL) 1:54.51.10.



Classificação final do dueto técnico:



1-Svetlana Kolesnichenko/Svetlana Romashina (RUS) 95,9010 pontos.



2-Xuechen Huang/Wenyan Sun (CHN) 94,0072.



3-Anastasiya Savchuk/Marta Fiedina (UCR) 92,5847.



4-Yukiko Inui/Megumu Yoshida (JAP) 92,1116.



5-Linda Cerrutti/Costanza Ferro (ITA) 90,1743.



6-Claudia Holzner/Jacqueline Simoneau (CAN) 88,8659.



7-Paula Ramírez/Sara Saldaña (ESP) 87,2960.



8-Anna-Maria e Eirini Alexandri (AUT) 87,0654.



9-Evangelia Papazoglou/Evangelia Platanioti (GRE) 86,4975.



10-Charlotte e Laura Tremble (FRA) 86,2420.



11-Nuria Diosdado/Joana Jiménez (MEX) 84,9938.



12-Ruby Remati/Anita Álvarez (EUA) 84,0190.



