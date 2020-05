Temporada de atletismo será de agosto a outubro

Mônaco,13 mai (Prensa Latina) A Federação Internacional de Atletismo divulgou que a temporada desse esporte em 2020 se levará a cabo de agosto até outubro.

Segundo a World Athletic, como é conhecida a entidade reitora do atletismo mundial, a campanha começará na Finlândia em 11 de agosto e fechará com um encontro da Liga Diamante na China, no final de outubro.

Também adiantou que alguns eventos menores terão atividade em julho, como preparação para a atípica temporada deste curso.



Depois de divulgado hoje o cancelamento dos eventos de Londres e Zurique, as competições da Liga Diamante começarão em agosto em Mônaco e posteriormente 'viajarão' por outras 10 cidades.



Todas estas medidas tiveram que ser tomadas devido à situação sensível que o mundo vive em torno da pandemia do novo coronavírus, e as consequentes restrições de viagens e fechamento de fronteiras na maioria dos países.

Por essas razões, a participação de muitos atletas a alguns eventos será afetada, mas esperamos que haja uma ampla variedade de encontros disponíveis para que a maioria da elite do atletismo tenha acesso a alguma competição antes do fim de ano, enfatizou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.



