XV de Piracicaba e São Caetano na Final da Copa Paulista

Equipe "mais caipira do Brasil" de um lado, do outro o Azulão, que obteve, entre interioranos de todo o Brasil, ascensäo das mais meteóricas nas ultimas decadas

Edu Montesanti

Diante de mais de 13 mil torcedores, XV de Piracicaba e São Caetano deram início à primeira das duas partidas finais da Copa Paulista no Estadio Barão de Serra Negra na cidade de Piracicaba, cerca de 164 km a noroeste de São Paulo.

o Azulão fez 2 a 0 entre os 24 e os 27 do primeiro tempo, com gols de Jean Dias e Júnior Alves. Levando a torcida do Nhô Quim a um delírio poucas vezes visto nos ultimos anos, Cássio Gabriel igualou o placar com dois chutes de meia distância, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Luiz Daniel aos 8 e 28 minutos dos segunto tempo.

Dai em diante, a partida foi ainda mais eletrizante com a torcida quinzista, a "boa caipirada" do Oeste paulista empurrando euforicamente os locais, até que, nos acréscimos,.aos 48 minutos Max cabeceou a bola depois do cruzamento de Chumbinho fazendo com o time do ABC paulista esteja bem perto da conquista da Copa que, neste ano, reuniu 24 equipes - a grande maioria, do interior do Estado.

O jogo final será disputado no próximo sábado (16) às 17h, no Estádio Anacleto Campanella em São Caetano. Para torar-se campeão, o XV de Piracicaba precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem, enquanto o São Caetano precisa apenas de um empate simples. Em caso de vitória quinzista por um gol de diferença, haverá disputa por pênaltis.

