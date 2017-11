Os faixas pretas dominam o 2º dia do Abu Dhabi Grand Slam® jiu-jitsu World Tour Rio de Janeiro

Alexandre Ribeiro perdeu para Patrick Gaudio por pontos nas semifinais faixa preta 94kg

Adam Wardzinski perdeu para Guilherme nas quartas de final faixa preta 94kg

Rio De Janeiro, 12 de novembro de 2017: O segundo dia do Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro teve lutas excepcionais entre os atletas das categorias faixa marrom e preta. As surpresas nas lutas de ontem foram as derrotas inesperadas de Alexandre Ribeiro e Adam Wardzinski na categoria faixa preta 94kg, onde se esperava que ambos lutassem nas finais no terceiro dia, que ocorrerão amanhã, 12 de novembro.

A Arena Carioca no Parque Olímpico do Rio estava animada, com a presença de mais de 6500 fãs que criaram uma atmosfera palpável enquanto torciam para os seus lutadores favoritos.

Embora Alexandre Ribeiro tenha perdido por pouco nas semifinais dos faixa pretas 94kg, a pontuação estava empatada em zero a zero, com empate de 2 contra 2 em vantagem e 1 contra 1 em penalidades. No entanto, o árbitro determinou a vitória de Patrick Gaudio devido ao seu empenho e estilo ofensivo e ativo durante a luta. Foi uma luta realmente empolgante, onde Ribeiro tentou uma finalização agressiva com uma chave de braço, mas foi incapaz de manter a imobilização. Gaudio conseguiu seu lugar na final com uma vitória sobre o lendário Ribeiro.

Comentando em sua apertada derrota por pontos, Alexandre Ribeiro disse: "Eu não concordo com a decisão do árbitro, eu acho que venci essa luta. Não me entenda mal: o Patrick lutou muito bem, se defendeu muito bem, especialmente da minha chave de braço. Mas eu fui o lutador mais agressivo, e eu deveria ter vencido. O mais importante no Jiu-Jitsu é o respeito, então eu parabenizo o Patrick por sua vitória."

"Como sempre, toda vez que participo de um Grand Slam eu considero um evento realmente fantástico, desde a produção até a qualidade das lutas. É possível ver claramente o progresso que o tour fez desde a primeira temporada até agora. É muito bom ver o sucesso e ser parte desse sucesso."

Adam Wardzinski, que está no topo do ranking da UAEJJF, perdeu por decisão da arbitragem nas quartas de final dos faixas preta 94kg, com um placar de vantagem de 0 a 6 a favor de Guilherme Santos em outra luta fantástica, que fez a platéia ficar em pé por seis minutos.

Comentando sobre a sua derrota, Adam Wardzinski disse: "Eu fiquei um pouco desapontado por não vencer. Eu estava tentando ganhar o ouro, talvez em uma luta com o Xande (Alexandre Ribeiro), mas infelizmente ele também perdeu. Isto mostra que não tem luta fácil no Grand Slam, especialmente no Brasil. Voltarei aos tatames para treinar mais e vejo todos vocês de novo em Abu Dhabi em janeiro"

O terceiro dia do Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro continua hoje, 12 de novembro, das 10 às 19 horas (horário local), na Arena Carioca, com as finais faixa preta masculino e com as finais das faixas marrom e preta feminino.

O evento será transmitido ao vivo na Abu Dhabi Sports TV nos EAU e MENA a partir das 16 horas (horário dos EAU), no Combate no Brasil a partir das 15 horas (horário local) e por stream ao vivo em todo o mundo pelo FloGrappling.

Vencedores da categoria faixa marrom, adulto, masculino

56kg: Carlos Silva

62kg: Joao Gabriel De Sousa

69kg: Murilo Amaral

85kg: Marcos Martins

94kg: Fellipe Silva

110kg: Kaynan Duarte

Vencedores da categoria faixa marrom, master 1, masculino

62kg: Mariano Neto

69kg: Pedro Leandro

77kg: Vitor Henriques

85kg: Altamir Junior

94kg: Eduardo Flores

110kg: Bruno Multedo

Para ver os resultados completos do segundo dia, visite: https://events.uaejjf.org/event/10/results

