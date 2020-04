Tour de France vai se realizar na data?

Eles duvidam que Cycling Tour de France possa ser realizado na data

Paris, 13 abr (Prensa Latina) O gerente geral da equipe de ciclismo Groupama-FDJ, Marc Madiot, acrescentou hoje sua voz ao critério majoritário de que o Covid-19 tornará muito difícil comemorar este ano do Tour de France na data agendada.

Primeiro devemos esperar a situação de saúde pensar em uma volta nas melhores condições possíveis, o tempo parece muito próximo, disse o ex-editor sobre a edição 107 do Grande Boucle, convocada de 27 de junho a 19 de julho a uma distância de três mil e 470 quilômetros em 21 etapas.



Falando à Franceinfo, o gerente expressou expectativa de que a volta mais seguida do mundo poderia ser realizada no verão.



Madiot insistiu que o importante agora é superar o período de crise imposta pela pandemia, planejar um cronograma que permita aos atletas treinar e alcançar a forma ideal.



'É impensável um Tour de France sem boa preparação física e competências prévias', ressaltou o gerente-geral do Groupama-FDJ, equipe que no ano passado terminou em sexto lugar.



Segundo Madiot, é difícil imaginar uma curva de portas fechadas, baseada no desafio de manter o público longe da estrada o tempo todo, em um trajeto de mais de três mil quilômetros.



Há algumas semanas, a Ministra dos Esportes, Roxana Maracineanu, sugeriu a possibilidade de um Tour de France sem a presença física de pessoas que acompanhavam o pelotão multicolorido, mas o assunto não teve acompanhamento específico.



