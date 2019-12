Zagueiro do Real Madrid otimista no clássico

Madri, 12 de dezembro (Prensa Latina) O zagueiro do Real Madrid, Dani Carvajal, expressou hoje otimismo pelo clássico entre Real Madrid e Barcelona, ??que será realizado no dia 18.

'Começamos com menos horas de descanso que o Barcelona e depois de um jogo exigente como o de Mestalla, mas temos certeza de que faremos um bom confronto', disse Carvajal.







Atualmente, a segurança da cidade em torno da reunião é novamente um tema recorrente, devido aos constantes protestos devido às tensões políticas que Barcelona enfrenta.







'Quanto a esse assunto, estamos calmos e espero que a partida seja disputada com a máxima garantia, jogaremos onde quer que eles nos digam, mas estamos focados no confronto contra o Valência, são três pontos no Camp Nou'.







O Real Madrid ficou em segundo lugar nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, fato que os coloca no segundo lugar com a possibilidade de cruzar seu destino com pesos pesados, como Bayern de Munique, Manchester City e Juventus.



'O certo é que nenhuma equipe quer jogar contra o Real Madrid; qualquer pessoa do exagero 1 tornará as coisas difíceis para nós, mas nenhuma nos quer', disse o jogador de 27 anos.







Foto: https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=27782&SEO=zagueiro-do-real-madrid-otimista-no-classico



oda/arp/jcfl