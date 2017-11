RJ : Abu Dhabi Grand Slam

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017: A Federação Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, autoridade oficial para o esporte de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes Unido realizou hoje as Pesagens Oficiais na Arena Carioca, diante do Abu Dhabi Grand Slam® | Rio de Janeiro.

Abu Dhabi Grand Slam® Rio de Janeiro pesagem oficial para faixas brancas e roxas realizada na arena carioca

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017: A Federação Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, autoridade oficial para o esporte de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes Unido realizou hoje as Pesagens Oficiais na Arena Carioca, diante do Abu Dhabi Grand Slam® | Rio de Janeiro.

Os lutadores faixas brancas e roxas do clube de jiu-jitsu dos Emirados Árabes Unidos: Al-Ain, Al Wahda, Al Jazira e Baniyas ganharam peso antes de suas lutas amanhã.

Ahmed Omar, Faixa branca, Master 1, 110kg, do Al Wahda Club, disse: "Até agora, participamos de todos os Grand Slams, depois do Rio, há mais dois para participar em Abu Dhabi e Londres. Este será um pouco diferente porque estamos na "escola do jiu-jitsu" no Brasil.

"Cada Grand Slam é diferente, o aspecto técnico dos lutadores é diferente, não tivemos muita sorte em Tóquio, mas fomos bem em Los Angeles. E se Deus quiser, nós ganharemos o ouro de novo. Assim que terminarmos a etapa final do Grand Slam em Londres, nos concentraremos no Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi em abril do ano que vem. "

Na etapa de Los Angeles da turnê em setembro de 2017, havia 25 atletas do jiu-jitsu que competiam na categoria de para-atletas; o número quase triplicou na etapa do Rio da turnê.

Elcirley Silva, que lidera o movimento dos Para-atletas, disse: "Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Sua Alteza o Sheikh Mohammed bin Zayed e H. Abdulmunam Al Hashemi por acreditar e apoiar os para-atletas para competir em uma etapa tão importante. Temos 68 jogadores concorrentes no Rio e estamos buscando ter mais de 100 para-atletas para levar a Abu Dhabi para o Mundial Profissional do próximo ano "

Abu Dhabi Grand Slam® Rio de Janeiro começará amanhã, 10 de novembro às 10h na Arena Carioca. O evento será transmitido ao vivo na Abu Dhabi Sports na região dos Emirados Árabes Unidos e MENA, ao vivo no Combate / SporTV no Brasil e no stream mundial no FloGrappling.

O evento será exibido em atraso nos seguintes canais de TV: FOX Sports in Asia, Fight Network no Canadá, Europa e regiões MENA, Astro na Malásia, Starhub em Cingapura, ABS-CBN Sports nas Filipinas, Orange TV na Indonésia, SCTV no Vietnã, Singtel em Singapura e Austrália, Super Sport e Azam Sports na África, Fight Sports no Caribe, América do Norte e regiões da Europa, Dubai Sports e Sharjah Sports.

Clique AQUI para o vídeo dos destaques [Crédito UAEJJF]

ACREDITAÇÃO DE MÍDIA

Credenciais da mídia de luta podem ser retiradas na sexta-feira, 10 de novembro, às 10h, na Arena Carioca. É necessária uma identificação pessoal adequada com foto para o levantamento de credencial.

- Fim -

Nota para os editores

Sobre a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos®:

A Federação de Jiu-jitsu dos EAU® foi criada em novembro de 2012 como a autoridade oficial para o jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos. A Federação desempenha um papel de liderança no apoio ao jiu-jitsu e contribui para a construção de uma forte geração de atletas dos Emirados Árabes Unidos que se destacam nos níveis local e internacional. O papel da Federação é implementar políticas que desenvolvam o esporte em colaboração com várias entidades governamentais, instituições educacionais e outros parceiros para promover o esporte em nível local, regional e global. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter @uaejjf, siga-nos no Instagram @uaejjf e visite nossa página nohttps://www.uaejjf.com

Marcas registradas: Todas as programações, imagens, semelhanças, slogans, marcas registradas, logos e direitos autorais do Abu Dhabi Grand Slam® são de propriedade da UAEJJF e de suas subsidiárias. Todas as outras marcas registradas, logos e direitos autorais são de propriedade dos seus respectivos donos.



DANTANI, Inc. Sports