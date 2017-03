Liga Europa: Rostov empata com Manchester United e Krasnodar perde no final para o Celta

Eduardo Vasco

Nesta quinta-feira (09) foram disputados os jogos de ida das oitavas de final da UEFA Europa League.

Na Rússia, o Rostov empatou com o Manchester United em 1-1. O clube inglês saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, com gol de Henrikh Mkhitaryan. No entanto, aos 8 minutos da segunda etapa Alexander Bukharov empatou para os donos da casa em Rostov-na-Donu.

O jogo de volta será disputado daqui a uma semana em Manchester. O clube russo terá de vencer ou conseguir um empate a partir de 2-2. A repetição do placar de 1-1 levará o confronto para a prorrogação.

O Krasnodar também entrou em campo nesta rodada. O jogo foi contra o Celta de Vigo, na Galiza. Todos os gols saíram no segundo tempo. O time da casa saiu na frente aos 5 minutos da etapa final, com gol de Daniel Wass. Seis minutos depois os russos empataram, com Viktor Claesson. Mas aos 45 do segundo tempo o Celta fez o gol da vitória, saído da cabeça de Claudio Beauvue.

O jogo de volta também acontecerá na próxima quinta-feira (16), em Krasnodar. A equipe russa precisa vencer o jogo pelo menos por 1-0 para se classificar. A repetição do placar leva o jogo para a prorrogação e caso o Krasnodar vença por um gol de diferença levando mais de um gol, será eliminado. Os galegos também jogam por qualquer empate.