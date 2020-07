Washington, 9 jun (Prensa Latina) Depois de analisar 3.740 teste, as Grandes Ligas de beisebol (MLB) dos Estados Unidos reportam hoje um total de 66 positivos para Covid-19 rumo ao começo da temporada, no próximo dia 23 de julho.

Como parte dos exames necessários para ser parte do 'Spring Training', o órgão detalhou que se obtiveram 3.674 resultados negativos, cerca de 98,2%, enquanto os contágios estão divididos em 58 jogadores e oito membros de equipe.



Devido ao contexto, vários times decidiram fechar seus campos de treinamento até novo aviso, entre eles os atuais campeões Nacionais de Washington, que exigiram maior velocidade no processo, depois de um atraso de 72 horas no tratamento das amostras.



O Manual de Operações 2020 aprovado pela MLB e pelo Sindicato de Peloteros exige exames a cada 48 horas para atletas, treinadores e pessoal das nonas durante a rodada regular e os playoffs.



O esporte viverá um período atípico, com apenas 60 jogos, sem algumas estrelas que se recusaram a jogar e o uso de bateador designado, tanto na Liga Americana como na Nacional.



Assim mesmo, os extrainnings começarão com corredor em segunda base e, se marcarem, não irá como corrida limpa ao histórico do pitcher; todos relevistas enfrentarão um mínimo de três bateadores (a não ser que a entrada finalize), e não haverá limitação na quantidade de lançadores por jogo, como se exigia previamente em uma nova regra.



Após ser adiado de 26 de março, o Dia de Abertura chegará dia 23, com os jogos Yankees de Nova York versus Nacionais, e Gigantes de San Francisco contra Dodgers de Los Angeles.



Atualmente, os Estados Unidos é o país mais afetado pelo coronavírus SARS-Cov-2, com cerca de três milhões de contágios e quase 131 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.



mem/jdg/jp

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32377&SEO=eua-grandes-ligas-de-beisebol-reportam-66-positivos-de-covid-19