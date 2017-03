Fundação Luís Figo feliz com a conquista de Nelson Évora

Lisboa, 7 de março de 2017 - A Fundação Luís Figo orgulha-se de ter apoiado o desenvolvimento da carreira de Nelson Évora, que conquistou mais uma vez a medalha de ouro nos Europeus de Pista Coberta.

Foi no ano de 2004 que a Fundação Luís Figo criou o projeto Team Portugal, destinado a apoiar jovens atletas portugueses de talento, no seu lançamento e afirmação na competição desportiva internacional. A sua missão era criar e consolidar meios e processos de evolução das categorias formativas para as categorias profissionais, através da deteção e apoio programado, estruturado e atempado de jovens atletas com potencial. O Team Portugal serviu assim de cúpula às atividades de fomento da prática desportiva, prospeção e formação de talentos desenvolvidas pela Fundação Luís Figo, nomeadamente através dos projetos Luís Figo Cup e Luís Figo Academy.

No decurso de 2004, a Fundação Luís Figo apoiou 9 atletas profissionais de 3 categorias diferentes: Álvaro Parente, João Urbano e Duarte Félix da Costa no Automobilismo; Frederico Gil, Leonardo Tavares e Magali de Lattre no Ténis; Nélson Évora, Naíde Gomes e Luís Sá no Atletismo.

A Fundação Luís Figo deu continuidade à tradição de Portugal nesta modalidade, criando uma nova geração capaz de se afirmar na elite mundial e conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Campeonatos do Mundo e da Europa, contribuindo também para a criação de uma verdadeira escola de competição nas chamadas disciplinas técnicas - velocidade, barreiras, saltos e lançamentos.

Partilhando a mesma paixão pelo desporto que o seu Presidente sempre demonstrou dentro e fora dos relvados, a Fundação Luís Figo vê o desporto como um instrumento capaz de reduzir e eliminar problemas graves como segregação social e racial, insucesso escolar, droga e criminalidade.

É através desta premissa, que a Fundação Luís Figo promove e apoia eventos desportivos de escalões mais jovens, assim como organiza o Jogo AllStars, em que jogadores profissionais e outras figuras públicas reconhecidas mundialmente põem em prática a magia do desporto, permitindo, com a colaboração de todos, a angariação de fundos que revertem para causas sociais.

A Fundação Luís Figo procura incutir nos jovens, valores como solidariedade, igualdade e entreajuda, realçando a importância da prática desportiva na vida de cada um.

Nelson Évora e Portugal estão de parabéns!

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, entidade sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.