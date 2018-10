Copa Paulista: Novorizontino Surpreende XV em Piracicaba, 2-1

Edu Montesanti

Após vitória fora de casa na quarta-feira, em Itu contra os donos da casa por 2-1, em partida memorável com direito a pênalti defendido pelo goleiro quinzita Leonardo, prata da casa aos 44 minutos de segundo tempo, o XV perde no Estádio Barão da Serra Negra para o Novorizontino, por 2-1, neste sábado (6). E junto, perdeu a liderança do grupo 8 no fechamento do primeiro turno da segunda fase da Copa Paulista.



O Alvinegro piracicabano iniciou bem a partida, indo para cima do Tigre. Contudo, a equipe de Novo Horizonte saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo: Reverson bateu a falta na lateral da grande área, e Rodrigo San subiu para cabecear e abrir o placar.



Dois minutos depois, veio o empate e a festa do então primeiro colocado da disputada chave: Pereira marcou igualmente de cabeça, aproveitando cobrança de falta de Cássio Gabriel.



Em jogo bastante disputado, o goleiro quinzista Leonardo foi, mais uma vez, destaque com grandes defesas. O Novorizontino pressionou bastante especialmente durante a segunda metade do primeiro tempo, e praticamente toda a segunda etapa.



No entanto, o arqueiro revelado pelas categorias de base do XV não conseguiu evitar o segundo gol dos visitantes, que colocaram o Nhô Quim na vice-liderança do grupo, quando após veloz contra-ataque o meio-campista Elvinho ficou cara-a-cara com Leandro, para "guardar a criança" no canto esquerdo do arco piracicabano.

Classificação e Próximos Confrontos



O Taubaté lidera o grupo com cinco pontos, ao vencer em casa, também neste sábado, o Ituano por 2-1. XV e Novorizontino estão empatados em segundo lugar, com 4 pontos sendo que o Alvinegro leva vantagem pelo saldo de gols, enquanto o Ituano soma três pontos.



Na abertura do segundo turno deste grupo 8, o Novorizontino receberá o XV, e o Galo de Itu o Burro da Central, como é conhecido o time taubateano.



Dado que Taubaté e Ituano vêm de excelentes campanhas na primeira fase, o XV realizou uma boa campanha e vem crescendo além de ter sido campeão da penúltima edição da Copa Paulista, quando o treinador era extamente este de agora, Cléber Gaúcho, ao mesmo tempo que o Tigre é o representante deste grupo no Campeonato Paulista da série A1, o segundo turno promete grandes partidas.

Foto: Vitor Prates