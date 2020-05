Real Madri e Barcelona, encontro na clínica antes de jogar futebol

Madri, 6 mai (Prensa Latina) Sem desculpas nem demora, os jogadores do Real Madri e do Barcelona têm hoje um hora marcada nas clínicas médicas de seus clubes, como o primeiro de vários passos previstos para definir a volta do futebol na Espanha.

Depois do 'visto bom' dos inspetores da Liga às instalações do Santiago Bernabéu e do Camp Nou, nessa ordem, merengues e culés ? incluindo técnicos e pessoal de apoio ? serão submetidos a testes de coronavírus, análises de sangue e eletrocardiogramas.



Sem baixar a máscara, figuras como o argentino Lionel Messi, o brasileiro Marcelo, o francês Karim Benzema ou o espanhol Gerard Piqué passarão pelo protocolo exigido: entrarão pela porta principal das instalações, estacionarão seus veículos, não descerão e o pessoal sanitário contratado pela Liga de Futebol Profissional tomará as amostras correspondentes.



Assim, os membros de cada time, na cidade de Barcelona e nesta capital, duas regiões severamente impactadas pela pandemia, deixarão constância de seu correto estado de saúde antes de começar os treinamentos individuais, que poderiam se tornar realidade a partir da próxima quinta-feira.



O presidente da Liga, Javier Tebas, afirmou no dia 24 de abril ter certeza da conclusão da campanha e enfatizou a importância destes testes como requisito obrigatório para iniciar a 'transição a uma nova normalidade'.



A intenção final é retomar a temporada 2019-2020 e uma das fases inclui descartar a presença do vírus SARS-CoV-2, cuja expansão obrigou a adiar diversos eventos esportivos ao redor do planeta e em alguns casos, como as Ligas de futebol na França e nos Países Baixos, até levou ao cancelamento definitivo.



Devido à propagação do novo coronavírus, o futebol neste território ibérico viu interrompida suas ações no mês de março e agora pretende retomá-las no meio da melhoria da situação sanitária.



No momento da interrupção, o Barcelona liderava a tabela de posições, com 58 pontos, graças a 18 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, na frente de seu arqui-inimigo o Real Madri (56, 16-8-3), Sevilla (47, 13-8-6), Real Sociedade (46, 14-4-9) e Getafe (46, 13-7-7), do segundo aos quinto lugares, respectivamente.



