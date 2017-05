II Festival de Arte e Cultura do Sarau da Onça pega fogo em Sussuarana

Por: Valdeck Almeida de Jesus

É isso mesmo. Começa hoje, 06 de maio de 2017, a partir das 19 horas, o II Festival de Arte e Cultura do Sarau da Onça, no CENPAH - Centro de Pastoral Afro Padre Heitor, localizado na Rua Albino Fernandes, 59-C, Novo Horizonte (Sussuarana), Salvado-BA.

O Festival foi contemplado edital de Literatura 2016 da Fundação Cultural do Estado da Bahia, patrocinado pela Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado.

A festa não tem hora pra parar. Hoje (06/05) tem a abertura, mas o mês de maio está repleto de atividades: dia 13, lançamento do livro "O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada", com 50 poetas, resultado de concurso realizado pelo Sarau da Onça. Dia 20 de maio, o já tradicional Slam da Onça selecionará mais um campeão ou campeã da batalha de poemas. E dia 28 o mês de aniversário do coletivo é comemorado com uma verdadeira festa na qual vai ter poesia, dança, artes de todos os cantos, envolvendo o público, os poetas, vizinhança e quem mais desejar aparecer...

Mais informações:

Segundo o site oficial do coletivo, o grupo Sarau da Onça atua em Sussuarana (Novo Horizonte) há mais de seis (6) anos, nas dependências do Espaço CENPAH - Centro de Pastoral Afro - pertencente à Paróquia São Daniel Comboni. Vale salientar que o bairro se localiza numa região periférica de Salvador, onde os bens culturais nem sempre são acessíveis, devido à distância dos principais centros culturais, bem como pela baixa renda de seus moradores.

O Coletivo Sarau da Onça, nessa perspectiva, ocupa um lugar de importância ímpar, atraindo jovens e adolescentes para atividades culturais, o que lhes pode livrar de serem cooptados por atividades destrutivas à cidadania. O Sarau da Onça desempenha suas atividades com o apoio da CENPAH, cedendo o espaço físico e equipamentos de som etc. O grupo de jovens e adolescentes que organiza o evento o faz voluntariamente e sem recursos financeiros, buscando parcerias na comunidade onde mora e fora dela, sempre que possível.

O coletivo Sarau da Onça atua, também, contribuindo em outras ações como Festival de Hip Hop na Onça, Seminário de Padre Heitor, Noite da Beleza Negra, Caminhada da Consciência Negra e Marcha Contra o Extermínio da Juventude Negra, todas as ações em Sussuarana, o que demonstra a sua importância na conscientização da juventude do bairro para os direitos humanos e atuação política cidadã.

As ricas manifestações artísticas dos jovens da comunidade de Sussuarana eram pouco conhecidas e valorizadas. O Sarau da Onça é fruto da iniciativa de jovens da comunidade de Sussuarana, que, insatisfeitos com a situação de violência vivida pelos jovens negros, pobres e periféricos, resolveram atuar como fortes aliados no resgate de valores e na construção de uma sociedade mais igualitária, através da música, dança, teatro e poesia. O Sarau é hoje um dos polos de maior quantidade de atividades ininterruptas de cultura e educação para os moradores do bairro e adjacências.

As ações do Sarau da Onça ocorrem quinzenalmente na comunidade de Sussuarana e integram uma rede de ações afirmativas, uma agenda cultural que, fundada nas questões sociais, promove um diálogo na cidade que integra jovens pertencentes a diferentes territórios, entretanto vivenciam experiências comuns na sua relação com a cidade. Realizado por Jovens do bairro de Sussuarana, o Sarau da Onça potencializa debates qualificados sobre as condições de vida dos jovens de periferia e de demais moradores, tendo na centralidade a poesia.

SERVIÇO

O quê: SARAU DA ONÇA - Lançamento do II Festival de Arte e Cultura

Quando: 06.05.2017, a partir das 19hs

Onde: Cenpah - Centro de Pastoral Afro. Rua Albino Fernandes 59-C, Novo Horizonte (Sussuarana) - Salvador-BA

Quanto: ENTRADA GRATUITA - Microfone Aberto

Informações: 71 99331-5781 (Sandro Sussuarana)

