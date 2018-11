Jiu-Jitsu: Rafael Carino retorna ao Abu Dhabi Legends Series

Rio de Janeiro, Brasil, 5 de novembro de 2018: O Abu Dhabi Legends Series retornará ao Rio de Janeiro no Abu Dhabi Grand Slam®, com o campeão do ano passado, Rafael Carino, enfrentando Alexandre Baraúna na Arena Carioca.

Rafael Carino retorna ao Abu Dhabi Legends Series contra Alexandre Baraúna no Abu Dhabi Grand Slam® Rio de Janeiro

O faixa preta 5º grau Rafael Carino defenderá seu título de Abu Dhabi Legends contra o faixa preta 5º grau Alexandre Baraúna.

O Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro acontece na Arena Carioca nos dias 16, 17 e 18 de novembro. O prazo de inscrição vai até 9 de novembro.

Comentando sobre seu próximo desafio, Rafael Carono disse: "Será um prazer lutar novamente no Abu Dhabi Legends Series, e contra outro atleta muito forte como Baraúna."



Comentando sobre seu próximo desafio, Alexandre Baraúna disse: "Eu só tenho que agradecer à UAEJJF pela oportunidade. Agora eu tenho que treinar duro e fazer uma excelente luta."



Sobre o Abu Dhabi Grand Slam® Rio De Janeiro

O Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro ocorrerá das 10:00 às 19:00 (horário de verão no Rio) nos dias 16, 17 e 18 de novembro na Arena Carioca.



O torneio é aberto a todas as nacionalidades, os medalhistas serão listados no ranking mundial de jiu-jitsu e prêmios em dinheiro de mais de US $120.000 serão concedidos aos melhores atletas de cada divisão. As três melhores academias também receberão prêmios em dinheiro e os principais competidores receberão prêmios no final da temporada de acordo com o Ranking Mundial da UAEJJF.



O primeiro colocado nas respectivas categorias de peso do Abu Dhabi Grand Slam receberão 200 pontos. O segundo colocado receberá 160 pontos e o terceiro colocado receberá 120 pontos.



Detalhes de transmissão

O evento será transmitido ao vivo pela Abu Dhabi Sports na região do Oriente Médio e Norte da África, pelo Combate no Brasil e através de uma live stream mundial no FloGrappling.



O evento também será transmitido na FOX Sports na Ásia, Airtel TV, Idea Movies & TV, Jio TV e IPTV Tripleplay na Índia, Fight Network no Canadá, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Norte da África, Fight Sports na América do Norte, Caribe, Europa, Japão, Astro na Malásia, Starhub em Cingapura, ABS-CBN Sports nas Filipinas, Orange TV, IndiHome e MyRepublik na Indonésia, Singtel em Cingapura e Austrália, Azam Sports na África, EB-TV na Ásia, TV Asahi no Japão, SFR Sports na França, Dubai Sports e Sharjah Sports no Oriente Médio e Norte da África.



Por favor, siga as novas contas nas mídia sociais para mais atualizações e notícias exclusivas - Facebook: @adwjjt,Twitter: @adwjjt, Instagram: @adwjjt



CREDENCIAMENTO DE MÍDIA

As credenciais para a mídia especializada podem ser coletadas na sexta-feira, 16 de novembro, a partir das 9h na Arena Carioca. É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto para a coleta das credenciais.



ATIVIDADES DA SEMANA DE LUTA



PROGRAMAÇÃO DA PESAGEM



Pesagem pré-lutas 1: quinta-feira 15 de novembro (17:00 às 19:00)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa roxa | Adultos e Masters



Pesagem pré-lutas 2: sexta-feira 16 denovembro (17:00 às 19:00)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa marrom | Faixa preta | Adultos e Masters



Pesagem pré-lutas 3: sábado 17 denovembro (17:00 às 19:00)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa azul | Juvenil



Pesagem no início do dia 1: sexta-feira 16 denovembro (8:30 às 9:30)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa roxa | Adultos e Masters



Pesagem no início do dia 2: sábado 17 denovembro (8:30 às 9:30)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa marrom | Faixa preta | Adultos e Masters



Pesagem no início do dia 3: domingo 18 denovembro (8:30 às 9:30)

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa azul | Juvenil



PROGRAMAÇÃO DAS LUTAS



DIA1-Sexta 16 de novembro | 10:00 às 19:00

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa roxa | Adultos e Masters | Masculino e feminino



DIA2-Sábado17 de novembro| 10:00 às 19:00

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa marrom | Faixa preta | Adultos e Masters | Masculino e feminino



DIA3-Domingo,18 de novembro| 10:00 às 19:00

Local: Arena Carioca 1

Categoria de faixa: Faixa branca | Faixa azul | Faixa preta 3ºlugar | Juvenil, Adultos e Masters | Masculino e feminino



