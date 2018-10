XV Vence Ituano pela Copa Paulista, e Lidera Grupo

Fonte: XVdePiracicaba.com.br

O XV de Piracicaba teve uma noite de boa exibição diante do Ituano, time de melhor campanha geral, na noite desta quarta-feira, 3, no estádio Dr. Novelli Junior, em Itu. Com forte marcação, bom aproveitamento nas chances de gol e grandes defesas de Leonardo, o Nhô Quim venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança do grupo 8 da Copa Paulista, com quatro pontos ganhos, ultrapassando o próprio adversário, que permaneceu com três.

Taubaté e Novorizontino empataram em 0 a 0 no outro jogo da chave, disputado no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Com isso, o Burro da Central aparece em terceiro lugar, com dois pontos ganhos, e a equipe de Novo Horizonte somou seu primeiro ponto nesta segunda fase. O Alvinegro volta a campo pelo torneio estadual no próximo sábado, quando recebe o Tigre, às 16h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

O jogo

Atuando em casa, o Ituano começou a partida indo para cima do XV. Logo nos primeiros minutos, Bassani fez bela jogada e deixou Gui Mendes na cara do gol. Leonardo evitou que os donos da casa abrissem o placar. O Nhô Quim respondeu pouco depois, em cobrança de falta de Romarinho da entrada da área, que Junior espalmou. Antes que o Alvinegro abrisse o marcador, o Galo de Itu ainda levou perigo após Correa bater escanteio na primeira trave e Martinelli desviar. A bola foi por cima do gol.

O tento quinzista teve origem em contragolpe, aos 15 minutos. Cássio Gabriel tocou em profundidade para Romarinho. O atacante finalizou com categoria na saída do goleiro. Leonardo brilhou mais uma vez aos 20 minutos. Gui Mendes cruzou rasteiro para conclusão à "queima-roupa" de Martinelli, que parou no arqueiro do XV. Aos 23 minutos, Correa tabelou na entrada da área com Bassani e bateu rasteiro. A bola saiu à direita do gol, pela linha de fundo. A primeira etapa seguiu sem os mandantes conseguirem furar o bloqueio defensivo do Nhô Quim.

A forte marcação dos comandados de Cléber Gaúcho continuou no segundo tempo. Diante disso, o Ituano tentou em arremate de Martinelli da entrada da área, aos 23 minutos. A bola passou próxima ao travessão. O Alvinegro ampliou a vantagem aos 33 minutos. Lucas Formiga tomou a bola, quando os mandantes buscavam o contra-ataque depois de cobrança de escanteio contra, e tocou para Caio Souza. O zagueiro rolou de lado para Marcelo Fernandes, que chutou no canto esquerdo de Junior: 2 a 0.

A diferença parecia que traria tranquilidade aos visitantes, mas João Morelli carimbou a trave esquerda da meta quinzista em chute forte da entrada da área, três minutos depois. Aos 42 minutos, Correa deixou Bassani em ótimas condições, porém, mais uma vez, Leonardo estava lá para impedir o tento do Galo de Itu. Ainda tinha mais. O árbitro marcou falta de Radar na área, aos 44 minutos. Pênalti que Correa cobrou, Leonardo, em noite de grande atuação, caiu no canto esquerdo e espalmou. Em seguida, depois de cobrança de escanteio de Bassani, Danilo Melega desviou e, dessa vez, o arqueiro nada pôde fazer. Entretanto, já era tarde para uma reação.

Ficha técnica

Copa Paulista - 2ª Fase

2ª rodada

Ituano 1x2 XV de Piracicaba

Data - 03/10/2018

Horário - 18h00

Local - Estádio Dr. Novelli Junior, Itu

Árbitro - Cleber Luis Paulino

Assistentes - Patrick André Bardauil e Jony Shin Iti Kamakura

Quarto árbitro - Caio Cesar da Costa Mello

Gols - Danilo Melega (contra) aos 45' 2/T (ITU); e Romarinho aos 15' 1/T e Marcelo Fernandes aos 33' 2/T (XVP)

Cartões amarelos - Mateus e Serrato (ITU); e Fraga, Pereira e Danilo Melega (XVP)

Ituano - Junior; Fellipe, Mateus e Pavani; Weslei (Bruninho), Serrato (João Morelli), Correa, Bassani e Giba; Martinelli e Gui Mendes (Marcos Paulo) Técnico: Vinicius Bergantin

XV de Piracicaba - Leonardo; Mario Sérgio, Caio Souza, Doni e Radar; Fraga, Pereira e Cássio Gabriel; Lucas Formiga (Rafael Rosa), Romarinho (João Victor) e Marcelo Fernandes (Danilo Melega) Técnico: Cléber Gaúcho

Foto: Vitor Prates