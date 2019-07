Peruanos e brasileiros pelo troféu goleador da Copa América

Rio de Janeiro, 4 jul (Prensa Latina) Os peruanos Paolo Guerrero e Edison Flores, e os brasileiros Everton Sousa e Philippe Coutinho sustentarão no próximo domingo aqui uma forte disputa por conquistar o troféu ao máximo goleador da Copa América Brasil 2019.

Esse quarteto soma dois gols cada um na competição e a pugna pela liderança de melhor artilheiro outorgará um incentivo adicional à final, entre a verde-amarela e incas no estádio Maracanã.



Guerrero, capitão da seleção vermelho e branco e Flores anotaram seu primeiro tanto no triunfo 3-2 ante Bolívia da fase de grupos e depois perfuraram as redes no sucesso 3-0 contra o Chile pelas semifinais.



Por sua vez, Everton marcou nos sucessos da primeira instância ante os bolivianos (3-0) e peruanos (5-0), e Coutinho fazer em duas oportunidades ante A Verde.



Também aspiram encabeçar a tabela de goleadores os chilenos Eduardo Vargas e Alexis Sánchez, que somam dois e poderiam incrementar essa cifra no sábado no encontro pelo terceiro posto ante Argentina.



Sánchez e Vargas abriram sua conta de tantos no cotejo debut ante Japão (4-0), o primeiro conseguiu um alvo e o segundo, dois. Mais tarde, o atacante do Manchester United inglês anotou no sucesso 2-1 em frente a Equador para dar-lhe a vaga à Vermelha nas quartas de final.



Tabela de goleadores da Copa América Brasil 2019:



-Paolo Guerreiro (PER): dois gols.



-Edison Flores (PER): dois gols.



-Everton (BRA): dois gols.



-Philippe Coutinho (BRA): dois gols.



-Luis Suárez (URU): dois gols.



-Edinson Cavani (URU): dois gols.



-Eduardo Vargas (CHI): dois gols.



-Alexis Sánchez (CHI): dois gols.



-Darwin Machis (VÊEM): dois gols.



-Duván Sapata (COL): dois gols.



