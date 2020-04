Beisebol dos Estados Unidos pode retomar a portas fechadas

Washington, 5 de abril (Prensa Latina) A pandemia do novo coronavírus em solo americano está mantendo todo o país em suspense hoje, mas os planos para retomar as competições esportivas continuam sendo delineados e a Major League Baseball (MLB) é um exemplo disso.

Segundo uma publicação do jornal The Athletic, a MLB contempla outra medida de sua carta de possibilidades: comemorar seus jogos em locais neutros e a portas fechadas.



A temporada regular para os principais cursos teve que começar em 26 de março, no entanto, a expansão do novo coronavírus o impediu e causou o adiamento indefinido do dia de abertura.



Caso o concurso comece, os estádios selecionados indicam que a imprensa seria no Arizona e na Flórida, onde geralmente é realizado o treinamento de primavera, antes do Big Top.



A nota indica a necessidade de medidas extremas de segurança sanitária para os jogadores e todo o pessoal envolvido no campeonato de beisebol, o mais poderoso do planeta.



A MLB também contempla o quão difícil e controverso seria confinar trinta equipes em uma única área e alocar recursos, que poderiam ser usados ??para ajudar a reduzir o máximo possível a crise da saúde, enfatiza o Athletic.



Os organizadores da liga principal estão em constante contato com a Casa Branca para aprender em primeira mão sobre a evolução da luta contra a pandemia.



Até o momento, a campanha está prevista para começar nos primeiros dias de julho, embora tudo dependa da erradicação do patógeno.



Os Estados Unidos são o país com mais pessoas infectadas com a doença do Covid-19.



Na noite de ontem, havia mais de 300.000 pessoas infectadas e mais de 8.400 mortes por pandemia, segundo dados oficiais.



