Real Madrid se prepara para retornar à Liga dos Campeões



Madri, 3 de agosto (Prensa Latina) O clube espanhol Real Madrid está se alistando aqui hoje na Ciudad Deportiva para enfrentar seu retorno à Liga dos Campeões da Europa de Futebol, que completará sua rodada de 16 partidas no próximo fim de semana.

Na capital espanhola, o técnico francês Zinedine Zidane dirige a preparação para o duelo na sexta-feira contra o Manchester City, no Etihad Stadium, onde ele visitará os discípulos do técnico espanhol Josep Guardiola.



O objetivo do atual campeão da Liga Espanhola será retaliar a derrota por 1 a 2 sofrida meses atrás no Santiago Bernabeu, que o coloca contra o muro e forçado a melhorar seu ataque, se quiser continuar na luta.



Segundo o site do grupo 'merengue', para o treinamento de segunda-feira, Zidane separou seus homens em vários grupos.



Para os jogadores de campo, ele exigiu certos exercícios de controle, pressão e precisão com a bola, enquanto para os goleiros ele recomendou trabalhos específicos separados.



Mais tarde, o estrategista francês confiou seus jogadores para reforçar o trabalho tático, especialmente em defesa e ataque.



Para concluir, 'Zizou' convocou jogos curtos em campo reduzido, onde o atacante belga Eden Hazard foi visto em plena movimentação, que reconheceu que o retorno à Liga dos Campeões representa um momento importante para todos.



Na opinião de Hazard, recuperado do desconforto do tornozelo operado que o impedia de jogar a última etapa da Liga Espanhola, após tantos meses de inatividade, os jogadores de futebol anseiam por disputar os Campeões e os fãs, sonhando em desfrutar de um espetáculo único.



mem/rws/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=33074&SEO=real-madrid-se-prepara-para-retornar-a-liga-dos-campeoes