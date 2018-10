XV de Piracicaba Enfrenta Ituano, em Busca do Bi da Copa Paulista

Em busca do bicampeonato da 19ª edição da Copa Paulista, o XV de Piracicaba, um dos mais tradicionais times de futebol do interior paulista, volta a campo nesta quarta-feira (3) para a segunda partida da segunda fase do torneio contra o Ituano, na casa do adversário, após empate na estreia desta etapa em seu estádio contra o Taubaté por 1-1, na noite de sexta-feira (28).

Edu Montesanti

Segunda Fase: Estreia do XV

O volante Fraga do XV, de 22 anos e oriundo das categorias de base do clube, falou com Pravda Brasil e avaliou que, em termos de jogo, o empate contra o Taubaté, que realizou uma excelente campanha na primeira fase desta competição, foi satisfatório apesar da busca alvi-negra pela vitória do início ao fim da partida na cidade de Piracicaba:

"A gente enfrentou uma equipe bem qualificada; a gente fica triste por não ter tido um resultado positivo, mas um pouco satisfeito pelo trabalho, por que foi bem em campo".

O "Nhô Quim", como tambem é chamado o clube pelos piracicabanos, fez uma boa partida e pressionou bastante os taubateanos.

O "Burro da Central" como é carinhosamente conhecido o clube do Vale do Paraíba, igualmente dentre os mais tradicionais do interior paulista, saiu na frente do XV com gol de Erik, camisa 7, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Um pouco depois, aos 42 minutos, em veloz contra-ataque depois de levar bola na trave, o atacante Luis Formiga empatou para os donos da casa, campeões da Copa Paulista de 2016.

Indiscutivelmente, o goleiro alvi-anil Rafael Roballo foi um dos melhores em campo, ao garantir o empate para os visitantes na agradável noite de sexta passada no estádio Barão da Serra Negra, onde o estado de São Paulo reviveu em boa parte do jogo tempos românticos do futebol do interior, historicamente o mais forte do Brasil.

Romanstismo e tanta história, recheada de emoção e inumeras revelações de craques que muitos cartolas - incompetentes, corruptos e que "não entendem nada de bola nem nunca chutaram uma bola na vida", como se diz no jargão futebolístico -, administradores de um perverso sistema baseado no poder financeirono lucro a qualquer custo e no marketing, insistem em tentar enterrar.

"A equipe foi bem, aquilo que foi proposto pelo treiandor foi feito com ênfase. Infelizmente, a bola não entrou", completou Fraga.

Estreia de Erik Mendes

O atacante Erik Mendes, de 24 anos, uma das novas contratações quinzistas, estreou na sexta entrando no jogo aos 30 minutos do segundo tempo, pois vem de recuperação física devido à constusão na musculatura anterior da coxa.

Natural exatamente de Piracicaba, Erik iniciou carreira no Vasco, passou por equipes como Guarani e Palmeiras e, antes de ser transferido para o que deixou claro ser o time de seu coração, atuou pelo Desportivo Brasil da cidade de Porto Feliz.

"É um prazer enorme e uma satisfação muito grande chegar ao XV, por ser um clube de tradição, ter uma camisa pesada e também por eu ser piracicabano.

"Já ouvi muitas histórias do meu pai e agora vou ter a oportunidade de jogar aqui", disse.o novo reforço quinizta em entrevista coletiva, logo que chegou ao XV de Novembro de Piracicaba.

"O coração falou mais alto. É minha cidade, minha mãe, que é meu porto seguro, e toda a minha família são quinzistas, e farei de tudo para honrar essa camisa", acrescentou Erik.

Ouvido por Pravda, o técnico Cléber Gaúcho afirmou que as expectativas quanto a Erik são grandes no clube. O atleta, segundo o treinador, tende a subir muito de produção, em breve future vindo a muito acrescentar ao elenco do XV assim que estiver totalmente em forma.

"Erik vem de um período de inatividade em seu clube anterior. Tem passado muito mais que esses vinte minutos, considerados os ascrescimos pelo árbitro, que apresentou no jogo passado."

Radar, Promissora Contratação: Habilidoso e Experiente

Outra contratação do XV que, de acordo com Cléber Gaúcho, promote pela qualidade técnica e experiência é o lateral-esquerdo Radar, de 32 anos.

"O Radar vem de uma situação de não poder entrar no jogo passado, por estar em fase de recuperação física, tambem por conta de uma lesão. Ja esta em boa condicao", pontuou para Pravda o director técnico.

"Radar é altamente técnico, Passou por grandes clubes do Brasil, disputou até campeonatos brasileiros, e nossas expectativas são as melhores possíveis em cima deste atleta", completou o treiandor.

Não há previsão em relacao a estreia de Radar, contratado junto ao Confiança de Sergipe.

Ituano, Embalado, em Itu: Desafio Decisivo para o XV

Na outra partida do grupo 8, o Ituano venceu fora da casa o Novorizontino por 2-0. Se a equipe da cidade de Novo Horizonte fez uma campanha nada mais que boa na primeira fase a fim de garantir sua classificação pelo grupo 1, o Galo de Itu "voou baixo" na fase inicial.

Integrante do grupo 4 - que continha as fortes equipes de Atibaia e Audax, os tradicionais Juventus e Portuguesa de Desportos além dos eliminados Nacional e Taboão da Serra -, o rubro-negro da cidade de Itu foi o que, ao lado do forte São Caetano (grupo 3) somou o maior numero de pontos: 26.

Questionado por Pravda sobre qual a receita para um bom jogo em Itu, sobre possíveis erros cometidos contra o Taubaté ou o que deveria ser produzido contra o Galo que nao foi executado na partida anterior, Fraga afirmou que não houve equivocos técnicos nem táticos na estreia da segunda fase, mas que em determinados momentos o time deveria estar mais concentrado sobre as determinações do treinador.

"A gente tem que entrar bastante concentrado. A gente sabe que vai ser dificil. Não que a equipe errou [contra o Taubaté], mas deve atuar mais concentrada sobre o que o treinador propõe", considerou o volante.

Perguntado se mesmo um novo empate em Itu seria aceitável, para depois recuperar-se contra Novorizontino e dentro de casa contra o proprio Ituano, Fraga disse que, embora o XV sempre entre para vencer, dadas as circunstâncias não seria encarado como mau resultado pelo elenco.

"A gente joga todos os jogos para ganhar, mas se não der para ganhar, não perde", finalizou o volante alvi-negro.

Progaramado para ter inicio às 18h desta quarta no estádio Dr. Novelli Junior, o Alvinegro Piracicabano tem a favor de si, apesar de todas as dificuldades, o fato de ter tido boas apresentações fora de casa.

Copa Paulista em Contexto

A segunda fase da Copa Paulista possui quarto grupos, 5, 6, 7 e 8, com quarto equipes em cada - dezesseis no total.

Grupo 5: Red Bull, Mirassol, Audax e Santo André.

Grupo 6: Ferroviária, Juventus, Olimpia e São Bernardo.

Grupo 7: Atibaia, São Caetano, Rio Claro e Votuporanguense.

Grupo 8: XV de Piracicaba, Ituano, Taubaté e Novorizontino.

Classificam-se para as quartas-de-final os dois primeiros times de cada grupo, após jogos de ida e volta dentro de seus respectivos grupos.

Nas quartas-de-final, haverá dois grupos com dois clubes cada, os quais jogarão entre si em turno e returno classificando-se, para a final, o melhor colocado de cada grupo.

A final da Copa será disputada em dois jogos, ida e volta.

A Copa Paulista representa o segundo torneio mais importante do estado, atualmente.