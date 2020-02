Marselha procura se distanciar como sub-líder de futebol francês

Paris, 2 de fevereiro (Prensa Latina) O Olympique de Marseille visita hoje o Bordeaux com vista a uma vitória que o consolida em segundo lugar na Liga Francesa de Futebol 1, que encerra seu dia 22 .

Os Focenses chegam ao estádio Matmut Atlantique com 42 unidades, apenas duas a mais que Rennes, vencedor por 3-2 de Nantes na sexta-feira, no início da data.



Um incentivo adicional para o Marselha é manter seus 10 jogos invictos (oito vitórias e dois empates), desde a derrota por 0 a 4 em 27 de outubro, no dia 11, contra o líder e favorito para manter o título do Paris Saint Germain (55) , que no dia anterior, ele ampliou sua vantagem no topo com sua vitória por 5-0 contra Montpelier.



Também neste domingo, o Olympique de Lyon (32) está olhando para a casa de Nice (29) para subir para o quarto lugar no torneio, enquanto Metz (23) e Saint Etienne (28) enfrentam o primeiro como anfitrião.







ymr / wmr

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28968&SEO=marselha-procura-se-distanciar-como-sub-lider-de-futebol-frances