Brasil obtém medalha de ouro no surf pan-americano



Lima, 2 ago (Prensa Latina) a surfista brasileira Lena Guimarães impôs-se hoje na final da competição SUP feminina, e deu a Brasil seu título número 13 na XVIII edição dos Jogos Pan-americanos Lima 2019.



Guimarães completou o percurso em 33 minutos e 25 segundos, para deixar atrás à estadunidense Candice Appleby que entrou na segunda posição com 34:03, enquanto a porto-riquenha Mariecarmen Rivera chegou terça com 34:38.



Com esta medalha Brasil põe-se diante no ranking da disciplina e na contagem, geral escala para o terceiro lugar com 13 medalhas de ouro superando o Canadá que arquiva 12.



Por países comanda Estados Unidos com 36 de ouro, 27 medalhas de prata e 22 de bronze e segue-lhe o México com 16 douradas, 11 segundos lugares e 27 terceiros.



mh/arp/bj