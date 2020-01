Luis Suárez reitera desejo de continuar em Barcelona

Madri (Prensa Latina) O jogador de futebol Luis Suárez, do Uruguai, reiterou seu desejo de continuar sua carreira profissional no clube espanhol Barcelona, --um vínculo que em 30 de junho de 2021 terminará com o fechamento de seu contrato.

Em declarações à imprensa local, o atacante Charrúa disse estar feliz por integrar o clube do Barça e disse que, segundo as estatísticas, será mais fácil chegar a um acordo futuro.



Os números me apóiam. Eu sempre me dediquei ao máximo e acho que estou disposto a conversar. Vamos dar frutos ', disse o artilheiro do Barcelona.



Desde a sua chegada ao clube 'Culé', Suárez marcou 190 gols como contribuição à conquista de quatro ligas da Espanha, igual quantidade de Copas del Rey e duas Super Copas da nação ibérica.



Enquanto internacionalmente, com Barcelona, ??Suarez venceu uma Liga dos Campeões Europeus, outra do Super Continente do chamado Velho Continente e mais uma da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.



Para renovar com a equipe liderada pelo técnico Ernesto Valverde, o atirador uruguaio procurará igualar e superar o renomado ex-jogador húngaro espanhol Ladislao Kubala, que soma 194 gols, como o terceiro artilheiro da história do Barça.



'Eu sempre disse que os desafios pessoais precisam ser deixados de lado, mas, neste caso, quando há tão pouco para igualar ou superar um jogador histórico como o Kubala e chegar ao pódio dos artilheiros do clube, você se sente muito orgulhoso ', Observou Suárez.



