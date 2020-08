Ciclista latino-americano por conquistar posições em Vuelta a Burgos

Gumiel de Izán, Espanha, 31 de julho (Prensa Latina) O colombiano Esteban Chaves e o equatoriano Richard Carapaz tentarão hoje conquistar melhores posições no Ciclismo de Burgos, na Espanha, quando a quarta etapa é disputada entre a Roa de Duero e esta cidade.

Chaves (Mitchelton-Scott) ocupa a quarta posição na classificação geral e Carapaz (Ineos) em sétimo, aos 35 e 52 segundos, respectivamente, do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), líder do teste.



Na conferência de quarta-feira, Evenepoel assumiu o topo da competição, conquistando a terceira seção, disputando mais de 150 quilômetros entre a cidade de La Lora e Picón Blanco, um ponto alto da geografia de Burgos, localizado a 1.529 km de altitude. , onde se destaca uma base militar abandonada.



Evenepoel, de 20 anos, apelou à sua força nas rampas duras de Picón Blanco, um porto especial com uma subida de quase oito quilômetros e inclinações superiores a nove por cento, para conquistar a vitória parcial com um tempo de 3: 59,09 horas e levar o primeiro lugar do Vuelta.



O belga é agora escoltado pelo neozelandês George Bennet (Jumbo-Visma), segundo no topo, 18 segundos atrás do vencedor, e pelo espanhol Mikel Landa (Bahrain-McLaren), terceiro, aos 32 segundos.



A rota exigente e sinuosa desta quinta-feira, com quatro portos de terceira categoria, começou com a fuga de nove cavaleiros em busca dos pontos montanhosos.



Os fugitivos controlaram o pelotão por quase toda a rota e ficaram a mais de nove minutos de distância do grupo principal.



A 53 quilômetros do fim, o vento causou uma fragmentação dos fugitivos em duas partes, com o atual campeão do teste, o colombiano Iván Ramiro (Ineos), faixas totalmente cortadas e pequenas de fugas e o espanhol Roger Adriá (Kern Pharma) líder parcial.



Faltando 2,3 quilômetros, o sonho de Adriá foi dissipado no momento em que uma mudança de ritmo de Evenepoel pegou seus dois principais rivais desprevenidos e fez a diferença até chegar ao topo de Picón Blanco.



