Timor-Leste: Francisco Guterres Lu-Olo eleito Presidente da República

Francisco Guterres Lu-Olo foi eleito Presidente da República de Timor-Leste nas eleições de segunda-feira, segundo os dados oficiais relativos à contagem de 90,09% dos votos.

Quando estão contados 90,09% dos votos, segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Lu-Olo lidera a contagem, com 262 147 votos ou 57,42% do total, à frente do segundo classificado, António da Conceição, que tem 147 436 votos ou 32,29% do total.

Para vencer, qualquer candidato teria que obter 50% dos votos válidos mais um, ou 261 289, valor já ultrapassado por Lu-Olo.

Num universo de 743 150 eleitores, mesmo que a taxa de participação nos locais ainda por escrutinar fosse 100%, faltariam contar 73.646 votos, ou seja, menos do que aqueles de que antónio da Conceição precisaria para evitar a vitória de Lo-Olo.

Dirigentes do Partido Democrático (PD), que apoiou o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais, António da Conceição, já congratularam hoje Francisco Guterres Lu-Olo pela vitória no sufrágio de segunda-feira.

Francisco Guterres Lu-Olo foi apoiado pelos maiores partidos timorenses, Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) e CNRT (Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste).

Foto: O presidente eleito, Francisco Guterres Lu-Olo, após exercer o seu direito de voto nas presidenciais de segunda-feiraCréditos/ EPA

in