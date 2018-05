Sesimbra distingue pescador há mais anos em actividade

A vila de Sesimbra comemora o Dia do Pescador, na quinta-feira, 31 de Maio, distinguindo as embarcações com maior venda de pescado em 2017 e o pescador há mais anos em actividade.

Até aos anos 70 do século XX, o peixe era organizado no areal, junto à Fortaleza de Santiago. A imagem da lota na praia é uma das mais características de SesimbraCréditos/ Câmara Municipal de Sesimbra

A entrega das dintinções, na Sociedade Musical Sesimbrense, é o ponto alto das comemorações do Dia do Pescador que a Câmara de Sesimbra promove para homenagear todos os que fazem da sua vida o mar e contribuem para a história e identidade local.

O programa arranca às 10h com uma missa em homenagem aos pescadores na Capela da Misericórdia, em Sesimbra, seguida da colocação de uma coroa de flores no Monumento ao Pescador.

A par das apresentações do livro Pedra Alta, de Sandra Patrício, e do projecto «Construção de Réplica da Canoa Sardinheira», pela Escola Michel Giacometti, esta quinta-feira será inaugurada a exposição de pintura «Os AntigosPescadores de Sesimbra - Pescadores de Ontem, de Hoje e de Sempre», da autora argentina Stella Maris Vallejo.

Celebrar à mesa é a proposta da Semana Gastronómica do Peixe-espada-preto, a decorrer de 26 de Maio a 3 de Junho em dezenas de restaurantes do concelho.

Para homenagear os pescadores falecidos está prevista ainda uma concentração e desfile de barcos, no dia 3, pelas 16h, na Baía de Sesimbra.

