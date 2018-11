Cerimónia de Entrega do Prémio Universidade de Lisboa ao historiador António Borges Coelho

No dia 26 de novembro, pelas 17 horas, realiza-se, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, a Cerimónia da Entrega do Prémio Universidade de Lisboa a António Borges Coelho

António Borges Coelho, historiador e investigador, conta com uma vasta obra bibliográfica que incide sobre diversas temáticas, como a História da Inquisição ou a presença árabe no atual território português. A sua obra inclui ainda poesia, teatro e ficção.

Para além da relevância do seu percurso científico, o júri sublinhou a grande erudição e acessibilidade da sua obra, e o seu comprometimento com a cultura e a língua, evidenciado no modo como integra na narrativa dos acontecimentos a caracterização detalhada de instituições, informações demográficas, e estruturas económicas, sociais e culturais.

O Prémio Universidade de Lisboa, instituído com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, tem como objetivo distinguir e premiar individualidades que tenham contribuído de forma notável para o progresso e o engrandecimento da Ciência e/ou Cultura e para a projeção internacional do País.

A.Sobral