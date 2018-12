Verdes: Batalha e Pombal

APROVADO PROJETO DE RESOLUÇÃO DE OS VERDES QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE SONDAGEM E PESQUISA DE HIDROCARBONETOS NA BATALHA E POMBAL



Foi hoje aprovado, na Assembleia da República, com os votos contra do PS e CDS, o Projeto de Resolução de Os Verdes que recomenda ao Governo que empreenda todos os esforços no sentido de cancelar os contratos de sondagem de pesquisa de hidrocarbonetos na Bacia Lusitânica, em Alcobaça e Pombal, com a empresa australiana Australis, Oil & Gas, sendo o único Projeto aprovado de entre os que estavam em discussão, sobre esta matéria.



Para Os verdes a mudança de fontes primárias de energia é tão necessária, sendo vital para uma mudança de paradigma de desenvolvimento e também para o não agravamento da desregulação climática.



Por outro lado, neste projeto não são asseguradas questões de vital importância, nomeadamente a garantia de que não há contaminação dos aquíferos que abastecem as populações, em particular do concelho de Porto de Mós, e é de registar, também, a área de grande sensibilidade arqueológica e espeleológica da zona de implantação, bem como a grande proximidade a sítios e áreas protegidas, nomeadamente as Serras de Aire e Candeeiros, colocando em causa os valores culturais e ambientais da região. Atividades económicas como a pesca, a agricultura e o turismo são também negativamente afetadas.