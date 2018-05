Faleceu António Arnaut

O presidente honorário e fundador do PS, António Arnaut, morreu esta segunda-feira, em Coimbra. Participou na candidatura de Humberto Delgado e, depois do 25 de Abril, foi deputado e ministro.

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de Janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, em várias legislaturas.

Poeta e escritor, António Arnaut participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado em 1958, que congregou o apoio alargado da oposição ao regime fascista.

Apesar do anteprojecto da lei do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter partido do Ministério que tutelava, Arnaut lembrou os contributos diversos e a origem constitucional do projecto, em entrevista à revista Tempo Medicina, a propósito dos 30 anos do SNS: «O modelo e as linhas doutrinárias estavam traçados na Constituição e a responsabilidade técnica e a organização pertencem a uma comissão.»

António Arnaut era membro da presidência do Conselho Português para a Paz e a Cooperação (CPPC).

