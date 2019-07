Universidade de Lisboa Inaugura Residência Universitária

No dia 23 de julho, às 10:30 horas, o reitor António Cruz Serra vai inaugurar a Residência Universitária da Ajuda (Universidade de Lisboa), em Cerimónia que contará com a presença do Primeiro Ministro, António Costa, e do Presidente do Município de Lisboa, Fernando Medina. (Foto do edificio em anexo).



Esta residência será um importante contributo para dar resposta à necessidade de alojamento de estudantes em Lisboa. O Campus da Ajuda da Universidade de Lisboa concentra atualmente cerca de 9000 estudantes, sendo que a primeira fase desta nova residência dispõe de uma capacidade para alojar 186 estudantes. Prevê-se que, após a conclusão da segunda fase, já em concurso, esta residência venha a dispor de uma capacidade para cerca de 300 estudantes.



Esta é a primeira de um conjunto de residências que a Universidade de Lisboa se propõe construir ao longo dos próximos anos, com o intuito de duplicar a oferta de alojamento para os Estudantes Universitários.





António Sobral