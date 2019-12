Teatro da Cerca de São Bernardo acaba o ano com teatro e música

A mais recente produção do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana e o concerto da Filarmónica União Taveirense, ainda no âmbito das comemorações do seu 150.º aniversário, encerram a programação de 2019 do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Rottweiler

O Teatro do Noroeste, companhia sediada em Viana do Castelo, apresenta em Coimbra na próxima quinta-feira, dia 19 de Dezembro, a peça "Rottweiler", escrita pelo dramaturgo espanhol Guillermo Heras. Encenado por Ricardo Simões, o espectáculo aborda um tema que dificilmente poderia ser mais actual: a forma como se propagam e os efeitos que têm nas nossas vidas as notícias falsas. Lembrando uma desafiante reflexão de Nietzsche - "Não existe verdade. Apenas versões." - o Teatro do Noroeste lembra que "uma mentira pode ser difundida como sendo verdade para todo o mundo e para milhões de pessoas, de forma instantânea. O próprio termo mentira tornou-se politicamente incorreto, mediaticamente proibido, inter-pessoalmente deselegante. Agora chama-se pós-verdade". "E uma verdade que é pós - acrescenta a companhia -, pode ser qualquer coisa. Até uma mentira embrulhada em papel de verdade. Difundida até ao infinito. Até à náusea. Até um Rottweiler".

Como tem lugar a uma quinta-feira, a sessão única que o Teatro do Noroeste apresenta em Coimbra no âmbito do intercâmbio que mantém com A Escola da Noite tem o preço único de 5 Euros. Os bilhetes já estão à venda e podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

FUT celebra 150 anos

No programa das comemorações dos seus 150 anos, a Filarmónica União Taveirense quis incluir um concerto no Teatro da Cerca de São Bernardo, espaço que acolheu, em Março deste ano, a gravação do CD que assinala o aniversário e que agora é apresentado ao público de Coimbra.

A Escola da Noite não esconde a satisfação de poder associar-se a tão bonita e significativa efeméride de um dos mais antigos e relevantes agentes culturais do concelho. Marcado para a tarde (16h00) do próximo domingo, 22 de Dezembro, o concerto da FUT encerra assim com chave de ouro a programação de 2019 do Teatro da Cerca de São Bernardo.

Prevê-se casa cheia, pelo que se recomenda vivamente a reserva ou a compra antecipada dos bilhetes, que têm o preço único de 5 Euros.

Assinaturas TCSB

A Escola da Noite recorda que se mantêm disponíveis as "Assinaturas TCSB". Por 30 ou 50 Euros, os espectadores podem adquirir cartões que dão direito, respectivamente, a 5 ou a 10+1 entradas em qualquer espectáculo apresentado no Teatro da Cerca de São Bernardo. Tanto podem ser usados por uma só pessoa em vários espectáculos (os cartões têm a validade de 12 meses) como por diferentes pessoas numa mesma sessão (funcionando, assim, como bilhetes de grupo).

Para uso próprio ou para oferecer como prenda a familiares e amigos, as Assinaturas TCSB são uma forma cómoda e económica de acompanhar de perto tudo o que A Escola da Noite e o Teatro da Cerca de São Bernardo vão proporcionando à cidade.

Teatro da Cerca de São Bernardo