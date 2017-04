Coca-Cola European Partners Portugal promove caminhada solidária e ecológica na Serra da Arrábida

Azeitão, 18 de abril de 2017 - A Coca-Cola European Partners Portugal (CCEP Portugal) organiza em conjunto com a Câmara Municipal de Setúbal, no dia 22 de abril, uma caminhada de nove quilómetros na área protegida do Parque Natural da Arrábida, em Setúbal.

Com o objetivo de promover uma manhã de convívio entre colaboradores da CCEP Portugal, alunos do curso de Técnicos de Ar Livre da Escola de Hotelaria e jovens de famílias de risco do "Centro Jovem Tabor", esta iniciativa integrada na Semana da Terra inclui uma ação de sensibilização para os comportamentos a adotar na natureza.

No percurso de nove quilómetros, a iniciar às 8h30 na Herdade da Comenda, os participantes vão proceder à recolha de lixo, chamando assim a atenção para a necessidade de preservação do meio ambiente, nomeadamente da área protegida do parque natural da Arrábida que está a candidatar-se a Reserva Mundial da Biosfera.

O percurso circular desta ação de voluntariado na comunidade inicia e termina na ribeira que acompanha uma grande parte das três horas de caminhada e que vai proporcionar deslumbrantes vistas de Tróia e da Serra de S. Luís.

Sobre Coca-Cola European Partners:

A Coca-Cola European Partners plc (CCEP) é uma companhia líder na Europa no setor do grande consumo que produz, distribui e comercializa uma ampla gama de bebidas não alcoólicas e é o maior engarrafador independente de Coca-Cola no mundo em termos de faturação.

A Coca-Cola European Partners presta serviço a uma população de mais de 300 milhões de pessoas em 13 países da Europa Ocidental, que inclui Espanha, Andorra, Portugal, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Islândia e Suécia. A Companhia está cotizada nas bolsas da Euronext Ámsterdam, Nova York, Euronext Londres e nas bolsas espanholas com o ticker "CCE".

Espanha, Portugal e Andorra convertem-se na divisão ibérica do novo engarrafador, com uma equipa de mais de 4.400 colaboradores, 400.000 clientes e um total de 141 milhões de consumidores, dos quais cerca de 84 milhões são turistas.

A divisão ibérica da CCEP comercializa 18 marcas diferentes com 87 produtos e 280 referências. Conta com oito fábricas de bebidas e cinco nascentes de água mineral natural.